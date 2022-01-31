Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена назвала одну з умов визнання легітимності Талібану, який у серні 2021 року захопив Афганістан.

Про це повідомила пресслужба Адміністрації Байдена.

У заяві зазначається, що 31 січня виповниться два роки з часу, коли ветерана ВМС США Марка Фрірікса взяли у заручники в Афганістані.

Він був інженером-будівельником і працював в Афганістані, але зараз уже два роки таліби тримають його у полоні.

Чоловік родом і Іллінойсу, вдома на нього чекає, не знаючи про те, де він і в якому стані, його родина.

“Загрожувати безпеці американців або будь-якого невинного мирного населення завжди неприйнятно, а захоплення заручників є актом особливої ​​жорстокості та боягузтва”, – зазначено у заяві.

А адміністрації Байдена наголошують: не може йти й мови про будь-яке визнання легітимності уряду Талібану, Марка не звільнять з полону – і “це не підлягає обговоренню”.

Наголошується, що адміністрація Байдена наполегливо працює над звільненням заручників, доки “кожен несправедливо затриманий американець не повернеться додому”.