Про це повідомила пресслужба Адміністрації Байдена.
У заяві зазначається, що 31 січня виповниться два роки з часу, коли ветерана ВМС США Марка Фрірікса взяли у заручники в Афганістані.
Він був інженером-будівельником і працював в Афганістані, але зараз уже два роки таліби тримають його у полоні.
Чоловік родом і Іллінойсу, вдома на нього чекає, не знаючи про те, де він і в якому стані, його родина.
“Загрожувати безпеці американців або будь-якого невинного мирного населення завжди неприйнятно, а захоплення заручників є актом особливої жорстокості та боягузтва”, – зазначено у заяві.
А адміністрації Байдена наголошують: не може йти й мови про будь-яке визнання легітимності уряду Талібану, Марка не звільнять з полону – і “це не підлягає обговоренню”.
Наголошується, що адміністрація Байдена наполегливо працює над звільненням заручників, доки “кожен несправедливо затриманий американець не повернеться додому”.
- Цього місяця в Осло (Норвегія) відбулася перша зустріч талібів із західними чиновниками. Основною темою переговорів була гуманітарна допомога для Афганістану.
- Нагадаємо, що Організація Об’єднаних Націй планує виплатити майже 6 млн доларів представникам терористичної організації “Талібан”, які захопили владу в Афганістані. У такий спосіб ООН хоче убезпечити свою роботу на території країни.
- Раніше представники уряду Афганістану, члени терористичної організації “Талібан”, провели першу міжнародну зустріч в Москві (Росія). Вони просили країни світу надати афганському народу гуманітарну допомогу.