31 травня Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Новий пакет військової допомоги ЗСУ на $300 млн зокрема міститиме боєприпаси для систем HIMARS та Patriot.

Джерело: пресслужба Пентагону

Пакет містить основні можливості для підтримки українських ППО, які мужньо захищають українських армійців, цивільних та критично важливу інфраструктуру на тлі постійних авіаударів РФ.

Зауважується, що цей пакет допомоги у сфері безпеки також містить артилерію, засоби протитанкової боротьби та боєприпаси, включаючи десятки мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї, вартістю до 300 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні продовжувати захищати свою суверенну територію.

Це тридцять дев’яте вилучення озброєння з інвентарних запасів Міністерства оборони України для України з серпня 2021 року.

До пакета озброєнь увійшли:

— додаткові боєприпаси для Patriot;

— ракети AIM-7 для ППО;

— ЗРК Avenger;

— зенітні комплекси Stinger;

— додаткові боєприпаси для реактивних систем HIMARS;

— 155-мм та 105-мм артилерійські постріли;

— 105-мм танкові боєприпаси;

— високоточні авіаційні боєприпаси;

— авіаційні ракети Zuni;

— боєприпаси для безпілотних літальних апаратів;

— протитанкові комплекси АТ-4;

— понад 30 млн набоїв до стрілецької зброї;

— обладнання та системи розмінування;

— підривні боєприпаси для подолання перешкод;

— прилади нічного бачення;

— запасні частини, генератори та інше польове обладнання.

У пресслужбі Пентагону наголосили, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати нададуть Україні ще 300 мільйонів доларів нової військової допомоги в пакеті, який, як очікується, включатиме боєприпаси, ракети та системи ППО.