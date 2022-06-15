Про це повідомляє американський телеканал CNN.
До додаткової допомоги Україні від США буде входити постачання гаубиць, боєприпасів і систем берегової оборони. Саме ця техніка є першою в списку, яка буде відправлена.
Також міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Сполучені Штати Америки та Україна тісно співпрацюють задля того, щоб задовольнити усі запити України. Особливо потреби у бронетехніці та береговій обороні.
Очікується, що пакет військової допомоги міститиме у собі озброєння та боєприпаси, які можна буде швидко відправити з тих запасів США, які є в наявності. А також укладення нових контрактів на довгострокові постачання для України.
- Нагадаємо, що Сполучені Штати готові підтримати новий союз між Україною, Великою Британією, Польщею та країнами Балтії, якщо його буде створено.
- Раніше повідомлялося, що уряд США скерує в Україну додаткові реактивні системи залпового вогню, а також надаватиме “усе, що необхідне для завдання ударів по цілям на українській території, котрі вони обиратимуть”.
- Також міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що незабаром будуть посилені зусилля задля того, щоб надати Україні якомога більше допомоги.