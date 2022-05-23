Адміністрація президента США Джо Байдена перебуває на ранніх етапах потенційного скерування Сил спеціальних операцій (SOF) в Україну для дуже обмеженої місії допомоги в охороні посольства США в Києві. Ідея використати для цього SOF знаходиться лише на попередній стадії та ще не представлена ​​Джо Байдену для прийняття рішення.

Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на інформацію від посадовців.

Посольство відновило свою роботу минулого тижня – після того, як було закрите упродовж близько трьох місяців.

Наразі дипломатичне представництво та його обмежену кількість персоналу охороняють співробітники дипломатичної безпеки Держдепартаменту. Обговорення зосереджено на тому, чи потрібне підвищення безпеки, якщо кількість персоналу зростає, і чи SOF – найкраще оснащені для виконання цих вимог.

Американські морські піхотинці, зазвичай, охороняють посольства США по всьому світу. Але в Києві наразі існує загальна згода, що типовий персонал охорони посольства, сформований із морської піхоти, може не підходити для невизначеної ситуації безпеки в Україні без додаткових сил.

США не вірять, що РФ буде відкрито атакувати посольство. Але занепокоєння викликає те, що протиповітряна оборона або ракети РФ можуть ненавмисно націлитися на будівлю, і ситуація може різко загостритися, наголошують посадовці. Офіційні особи США зазначають, що РФ має глибоке розуміння того, що США використовують військовий персонал для охорони своїх посольств по всьому світу, і будь-яку присутність не слід розглядати як ескалацію. Однак, введення американських військ в Україну може викликати занепокоєння, що це може призвести до сприйняття як ескалації США.

Занепокоєння полягає в тому, що якщо Сили спеціальних операцій увійдуть в Україну, то США повинні бути в змозі забезпечити швидкі засоби для виведення їх і персоналу посольства з України в умовах кризи. Наразі єдиними варіантами є автомобільний або залізничний транспорт до кордону.

Нагадаємо, 18 травня після тримісячного закриття через вторгнення РФ, США відкрили своє посольство в Києві.

За даними українського МЗС, роботу у Києві вже відновили 16 іноземних посольств. Проте у посольстві Сполучених Штатів Америки поки не готові говорити про повернення до столиці України.