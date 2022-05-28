За даними американського видання, адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення щодо постачання Україні реактивних систем залпового вогню (MLRS). Офіційно про постачання озброєння можуть оголосити вже наступного тижня.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Інформацію про ухвалення рішення на умовах анонімності повідомив один з посадовців. За його словами, новий пакет воєнної допомоги буде складатись з мобільних ракетних установок, які мають більшу дальність, аніж пускові установки які на сьогодні використовують українські військові.

Однак посадовці не надали детальну інформацію про те, які типи ракет США готові надати. Водночас у виданні зауважили, що найчастіше Пентагон використовує М31 GMLRS для керованої системи багаторазового запуску – високоточну зброю з супутниковим наведенням, яка несе приблизно таку ж кількість вибухівки, як 500-фунтова бомба скинута з повітря. Така ракета може летіти на відстань понад 65 км, що значно перевищує радіус артилерії, яка сьогодні є у наявності ЗСУ.

Через таку потужність зброї багато представників адміністрації Байдена побоювались, що Росія визнає таку воєнну допомогу Україні як провокацію. За словами посадовця, у Білому домі хочуть впевнитись, що зможуть повноцінно пояснити, що не надають Україні можливість завдавати удари по території РФ.

Також у новий пакет воєнної допомоги США планують додати MLRS Himars, які рухаються на колісному шасі.

Himars можуть нести контейнер, у якому завантажено шість ракет GMLRS або одна велика керована ракета, а завдяки колісному шасі установку можна швидко перемістити після запуску ракет.

Блок з шести ракет GMLRS можуть випустити за декілька секунд. Потрапивши у ціль ракети завдадуть таких збитків, які можна порівняти з авіаударом керованими бомбами.

Та речник Пентагону під час брифінгу у п’ятницю, 27 травня, відмовився підтвердити, що рішення про постачання Україні пускових установок вже ухвалено.

Однак міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після перемовин з держсекретарем США Ентоні Блінкеном написав у Twitter, що питання важкого озброєння стоїть на першому місці порядку денного і “його буде ще більше”.