Адміністрація президента США Джо Байдена прагне залучити Росію до переговорів для обговорення контролю над ядерною зброєю після того, як президент Володимир Путін зупинив участь Росії в угоді на початку 2023 року.

Джерело: CNN.

США сподіваються відновити угоду та домовитися про наступний договір після закінчення терміну його дії у 2026 році. Проте поки що ці спроби відхилено.

Однак у п’ятницю США поєднають важливу промову радника з національної безпеки Джейка Саллівана з пропозицією приховати від РФ інформацію, яка була б надана в межах ключової угоди про контроль над ядерними озброєннями між двома країнами.

“Ми сподіваємося, що загалом така комунікація, яку ми ведемо через цю промову, контрзаходи та будь-які потенційні двосторонні подальші дії, призведуть до обговорення. Звичайно, для танго потрібні двоє”, – сказав високопоставлений посадовець з адміністрації президента США.

Держслужбовець сказав, що адміністрація Джо Байдена готова вести переговори з Росією без попередніх умов.

Контрзаходи, які США вводять у дію в п’ятницю, включають: відмову США від сповіщень відповідно до договору, таких як місцезнаходження ракет і пускових установок, включених до договору, і деяких повсякденних повідомлень про рух ядерних сил США.

Державний департамент у четвер висловив готовність США скасувати запроваджені заходи, якщо Росія повернеться до виконання умов договору.

Зусилля адміністрації Джо Байдена щодо зосередження на нерозповсюдженні ядерної зброї відбуваються в той момент, коли деякі законодавці-республіканці закликали адміністрацію оцінити поточні та заплановані ядерні сили США. Наразі США не робили жодних заяв про зміну обсягів своїх ядерних сил.

Нагадаємо, що у лютому цього року в Росії оголосили про тимчасове зупинення участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав рішення президента РФ Володимира Путіна “глибоко прикрим і безвідповідальним”.

“Не виходить, а саме зупиняє (участь у договорі, – ред.)”, – сказав Путін.

За його словами, міноборони Росії з “Росатомом” мають забезпечити готовність до випробувань ядерної зброї.

У січні цього року МЗС РФ заявило, що договір може припинити свою дію після 2026 року, коли закінчувався термін угоди. Російсько-американські переговори про відновлення інспекцій за новим договором СНО було скасовано в останній момент у листопаді 2022 року. Стосовно нових часових меж жодна зі сторін не домовилася.

Документ про стратегічне наступальне озброєння є єдиним чинним між РФ і США договором у сфері контролю озброєнь. Його підписали у 2010 році строком на 10 років, а у 2021 продовжили ще на п’ять. Угода обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно.

“Ми, як і раніше, готові говорити про обмеження стратегічних озброєнь з Росією в будь-який час, незалежно від того, що ще відбувається у світі або в наших відносинах”, – сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Зазначимо, що 25 травня міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони РБ Віктор Хренін підписали документи про розміщення російської нестратегічної (тактичної) ядерної зброї на території Білорусі.

Шойгу пояснив, що Росія, розміщуючи нестратегічну ядерну зброю на території Білорусії, нібито не передає її Мінську. Контроль над нею та рішення про застосування залишається за Москвою.

Водночас у Міноборони Білорусії зазначили, що Мінськ “зацікавлений у подальшому розвитку стратегічних союзницьких відносин із Москвою у військовій сфері”.

“Сьогодні в умовах агресивних випадів, що не припиняються, звучать від представників військово-політичного блоку НАТО і не тільки, наша з Вами зустріч має особливо важливе значення і підкреслює глибину двостороннього співробітництва у військовій і військово-технічній галузях”, — йдеться в повідомленні.

25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що планує будівництво ядерного сховища в Білорусі. Він сказав, що збереже контроль над будь-якою тактичною ядерною зброєю, яку Москва планує розмістити в сусідній Білорусі.

За словами посла Росії в Білорусі Бориса Гризлова, Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю поблизу західного кордону РБ.