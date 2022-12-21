Адміністрація президента США Джо Байдена створила спеціальну групу, яка розслідуватиме, як до іранських дронів, які РФ використовує проти України, потрапили американські технології.

Про це повідомляє CNN.

Адміністрація Байдена створила велику робочу групу для розслідування того, як американські та західні компоненти, включно з мікроелектронікою американського виробництва, потрапляють у безпілотники іранського виробництва, які Росія запускає сотнями в Україну, повідомили CNN численні посадовці, знайомі з цим питанням.

США запровадили жорсткі обмеження експортного контролю та санкції, щоб перешкодити Ірану отримати високоякісні матеріали, але з’явилися докази того, що Іран знаходить велику кількість комерційно доступних технологій.

Минулого місяця британська дослідницька організація Conflict Armament Research перевірила кілька збитих в Україні безпілотників і виявила, що 82% їхніх компонентів були виготовлені компаніями, розташованими в США.

Згідно з розслідуванням Збройних сил України та джерелом, знайомим із розслідуванням США, серед компонентів, знайдених у деяких безпілотниках, є процесори, виготовлені технологічною компанією Texas Instruments із Далласу, а також двигун, виготовлений австрійською фірмою, яка належить канадській компанії Bombardier Recreational Products. Обидві компанії засудили будь-яке використання їхніх технологій у незаконних цілях.

Їх, очевидно ненавмисна поява в іранській індустрії виробництва безпілотників підкреслює те, що недорогу продукцію, призначену для цивільного використання, можна легко переобладнати для військових цілей і вони часто не підпадають під дію санкцій та режимів експортного контролю.

Компанія Texas Instruments у заяві CNN заявила, що вона “не продає жодної продукції в Росію, Білорусь чи Іран. Дотримується чинних законів і правил у країнах, де ми працюємо, і співпрацює з правоохоронними організаціями, якщо це необхідно та доречно. Крім того, ми не підтримуємо та не виправдовуємо використання наших продуктів у програмах, для яких вони не призначені”.

Компанія Bombardier Recreational Products заявила, що починає розслідування того, як їхні двигуни опинилися в іранських безпілотниках.

Розслідування активізувалося останніми тижнями на тлі розвідданих, отриманих США, про те, що Кремль готується відкрити власну фабрику з виробництва безпілотників у Росії в межах угоди з Іраном.

Іран уже почав передавати креслення та компоненти для безпілотників до Росії, щоб допомогти з їх виробництвом у межах розширення військового партнерства між країнами.

До групи розслідування входять представники міноборони США, держуправління, міністерства юстиції, міністерства торгівлі та фінансів, та компанії, чиї компоненти буди знайдені у БПЛА. Розслідування контролюється Радою національної безпеки Білого дому у межах ще більшого “цілісного підходу” до боротьби з Іраном.

Проблема безпілотників є особливо гострою, враховуючи величезну кількість компонентів американського виробництва – багато з яких виготовлені останніми роками – які були знайдені в іранських безпілотниках, якими Росія атакує Україну.

Conflict Armament Research виявив, що іранські безпілотники, які вони досліджували в Україні в листопаді, мали “висококласні технологічні можливості”, зокрема датчики тактичного рівня та напівпровідники, отримані за межами Ірану. Це свідчить, що Тегеран “зміг обійти чинні режими санкцій і додав більше можливостей і стійкості до своєї зброї”.

Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі на початку грудня заявив журналістам, що США запровадять санкції проти трьох російських компаній, причетних до придбання та використання іранських безпілотників, і “оцінюють подальші кроки, які ми можемо вжити щодо експортного контролю, щоб обмежити доступ Ірану до конфіденційних технологій”.

За словами офіційних осіб, велика частина цієї роботи покладена на цільову групу, і серед її перших завдань було сповістити всі американські компанії, компоненти яких були знайдені в безпілотниках. Співробітники Конгресу, ознайомлені з цим питанням, повідомили CNN, що вони сподіваються, що цільова група надасть законодавцям список американських компаній, чиє обладнання було виявлено в безпілотниках, щоб посилити відповідальність, закликавши компанії ретельніше контролювати свої ланцюжки поставок.

Цільовій групі також доводиться координувати дії з іноземними союзниками, оскільки компоненти, які використовуються в безпілотниках, не обмежуються компонентами, виробленими американськими компаніями. Conflict Armament Research також виявив, що “понад 70 виробників із 13 різних країн і територій” виробляли компоненти досліджених ними іранських безпілотників.

У жовтні CNN отримав доступ до безпілотника, який був збитий у Чорному морі поблизу Одеси та захоплений українськими військовими. У ньому виявили японські батареї, австрійський двигун і американські процесори.

Згідно з дослідженням, опублікованим минулого місяця вашингтонським Інститутом науки та міжнародної безпеки, Іран також може придбати майже точні копії західних компонентів у Китаї.

“Китай відіграє більшу роль, ніж вважалося раніше, у дозволі Ірану виробляти та постачати безпілотники російським військам. Схоже, що китайські компанії постачають Ірану копії західних товарів для виробництва бойових безпілотних літальних апаратів”, — йдеться у звіті

Білий дім вважає, що він успішно доводить масштаб проблеми союзникам. Високопосадовець адміністрації сказав CNN, що “зростає широкий і глибокий міжнародний консенсус щодо Ірану, від ЄС до Канади до Австралії та Нової Зеландії, яким керує дипломатія США”.

Немає жодних доказів того, що будь-яка із західних компаній свідомо експортує свої технології для використання в безпілотниках.

Спеціальна група має намір відстежити ланцюжки поставок для мікроелектронної промисловості, яка значною мірою залежить від сторонніх дистриб’юторів і торгових посередників. Мікрочіпи та інші невеликі пристрої, які опиняються в багатьох іранських і російських безпілотниках, не тільки недорогі та широкодоступні: їх можна легко приховати.

Іран також використовує підставні компанії для купівлі обладнання у США та ЄС, яке може мати подвійне призначення, як-от австрійські двигуни, які Тегеран потім може використовувати для створення безпілотників, згідно з даними міністерства фінансів США, яке у вересні наклало санкції на кілька з цих компаній.

Це ускладнює моніторинг ланцюжка постачання, хоча експерти кажуть, що американські та європейські компанії могли б зробити набагато більше, щоб відслідковувати, куди йде їхня продукція.

“Американським компаніям слід робити набагато більше, щоб відстежувати свої ланцюги поставок”, — сказав Дмитро Альперович, колишній директор з технологій у фірмі з кібербезпеки CrowdStrike.

Краще відстеження торговельних посередників є першим кроком, сказав він, але це, безперечно, складне завдання, оскільки багато продуктів цих компаній настільки комерціалізовані та доступні в готовому вигляді та онлайн для цивільних цілей.

Зрештою, “знешкодження” деяких іранських підставних компаній за допомогою санкцій і припинення їх постачання від деяких західних компаній буде схоже на “гру в крота”, сказав Альперович, зазначивши, що вони “можуть легко знайти іншого постачальника”.

Він додав, що справжньою “слабкою основою” політики США, коли справа доходить до експортного контролю, є правозастосування та судове переслідування конкретних осіб, причетних до незаконних операцій.

“Ви можете внести компанії до списку [санкційних] організацій, але якщо ви насправді не переслідуєте людей, які причетні до цього, це не означає багато чого”, – сказав він.