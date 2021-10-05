Про це повідомляє агентство Associated Press.
Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США повідомило, що ця постанова відновлює роботу програми планування родини. Ця програма функціонувала в державі з часів президенства Барака Обами та була призупинена Дональдом Трампом.
За правилами програми жінок, що не хотіли народжувати, направляли робити аборти в перевірені клініки.
Проте, аби не створювати розкол в суспільстві, Джо Байден дозволив акушерам, що не хочуть переривати вагітність, відмовляти в проведенні цієї процедури.
- Варто додати, що напередодні,по всій території США, через закон про заборону абортів у Техасі, пройшло 660 демонстрацій.
- Сенатор-республіканець із Флориди подав законопроєкт, який забороняє аборти на шостому-восьмому тижні вагітності та дасть змогу судитися з лікарями через переривання вагітності.