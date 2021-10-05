Адміністрація Байдена дозволила Центрам сім'ї направляти на аборти. Раніше заборону запровадив Трамп

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США повідомило, що ця постанова відновлює роботу програми планування родини. Ця програма функціонувала в державі з часів президенства Барака Обами та була призупинена Дональдом Трампом.

За правилами програми жінок, що не хотіли народжувати, направляли робити аборти в перевірені клініки.

Проте, аби не створювати розкол в суспільстві, Джо Байден дозволив акушерам, що не хочуть переривати вагітність, відмовляти в проведенні цієї процедури.