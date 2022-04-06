Сполучені Штати Америки вживають додаткових заходів для посилення економічного тиску на РФ та особисто Путіна після жахливих знімків з українського міста Буча. 6 березня оголошено про нові санкції проти російських фінансових установ, а також деяких осіб, зокрема й дорослих доньок Путіна, а також дружини та доньки міністра закордонних справ РФ.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Сьогодні ми різко посилюємо фінансовий шок, вводячи повні блокувальні санкції проти найбільшої російської фінансової установи, Сбербанку, та його найбільшого приватного банку Альфа-Банку”, – зазначив високопоставлений офіційний представник адміністрації на брифінгу для журналістів.

Сбербанк утримує майже одну третину всіх активів російського банківського сектору. Наразі США повністю заблокували понад дві третини російського банківського сектору.

Окрім цього, спільно з G7 та ЄС, США оголосили про заборону на нові інвестиції у РФ. Це буде реалізовано указом, підписаним президентом США Джо Байденом.

Адміністрація також вводить санкції групи російської еліти та членів їх сімей, зокрема дорослих дочок Путіна Марії Путіної та Катерини Тихонової, дружини та доньки міністра закордонних справ Сергія Лаврова та членів Ради безпеки РФ, колишнього президента РФ Дмитра Медведєва і прем’єр-міністра Михайла Мішустіна.

За словами високопосадовця, США вже ввели санкції проти понад 140 олігархів та членів їхніх сімей і понад 400 російських урядовців.

Щобільше, США також застосують санкції повного блокування щодо найважливіших великих російських державних підприємств, про що Міністерство фінансів оголосить вже 7 березня.

Окремо посадовець відзначив жахливий вплив заходів США на російську економіку після її вторгнення в Україну.

“Прогнозується, що цього року ВВП РФ скоротиться двозначними цифрами. Тільки економічний шок цього року, за прогнозами МВФ зведе нанівець економічні здобутки за останні 15 років”, – наголосив він.

Відповідаючи на запитання щодо ефективності санкцій на процес припинення війни в Україні, посадовець зауважив щодо їхнього впливу на життя у РФ та зазначив, що Путіну врешті доведеться рахуватися зі своїм народом.