Про це повідомляє видання NBC.
У повідомленні йдеться, про підготовку нового пакету військової допомоги, про який розповіли неназвані чинні та колишні американські чиновники. Також зазначається що, знайоме з думкою джерело українського уряду, повідомило, що Київ сподівається на готовність адміністрації Байдена схвалити додаткову допомогу.
Крім того, адміністрація США, як кажуть чиновники, готова попередити Росію про те, що у разі нового нападу на Україну американська сторона допоможе українським військовим, а також підтримає розширення військової присутності НАТО у Східній Європі.
Білий дім та Держдепартамент США наразі не коментують інформацію.
- Українська армія сьогодні є значно потужнішою, ніж у 2014 році, коли не змогла протистояти анексії Криму Росією. Проте через брак зброї та недофінансування не зможе дати необхідну відсіч Путіну у разі нападу.
- Президент ША Джо Байден затвердив документ про видатки на оборону країни у наступному році у розмірі $768,2 млрд. Бюджет передбачає виділення Україні $300 млн на навчання та екіпірування армії.