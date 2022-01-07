Адміністрація президента США Джо Байдена підготувала новий пакет військової допомоги для України. Пакет буде додатком до американської допомоги, яка вже надходить до України.

Про це повідомляє видання NBC.

У повідомленні йдеться, про підготовку нового пакету військової допомоги, про який розповіли неназвані чинні та колишні американські чиновники. Також зазначається що, знайоме з думкою джерело українського уряду, повідомило, що Київ сподівається на готовність адміністрації Байдена схвалити додаткову допомогу.

Крім того, адміністрація США, як кажуть чиновники, готова попередити Росію про те, що у разі нового нападу на Україну американська сторона допоможе українським військовим, а також підтримає розширення військової присутності НАТО у Східній Європі.

Білий дім та Держдепартамент США наразі не коментують інформацію.