31 грудня 2020 року компанія Adobe офіційно припинила підтримку Flash Player. Перед цим всі користувачі отримали регулярні попередження про закінчення підтримки технології та перехід на HTML 5.

Про це повідомляє видання BleepingComputer.

Компанія закликала користувачів “негайно видалити Flash Player, щоб допомогти захистити свої системи”. З 12 січня Adobe блокуватиме запуск будь-якого Flash-контенту.

Зазначимо, що припинення роботи Flash Player суттєво не вплине на пересічного користувача. За статистикою, його використовують всього 2,3% сайтів. На жаль, Flash Player не знайшов собі місця у сучасних технологіях.

9 грудня Adobe випустила останнє оновлення Flash Player.

Чому Adobe відмовилася від Flash Player?

Технологія успішно працювала понад 20 років. Її визнавали у цілому світі, а розробники відеоігор створили тисячі продуктів для користувачів на основі Flash Player.

Однак технічний прогрес не залишив Flash Player шансів. Розробники виявили чимало вразливостей. Технологія не могла конкурувати з іншими.

Спадщина Flash

Flash Player став справжньою епохою, тому необхідно було зберегти “спадщину” технології для майбутніх поколінь. Таке завдання собі поставили розробники ресурсу Internet Archives. Вони оголосили про створення цифрового музею для колись культового Flash-контенту.

Однак Flash Player вже припинив роботу, а емулятор Ruffle, який стане основою архіву, все ще перебуває у розробці.