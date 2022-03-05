Adobe також припиняє свою діяльність в РФ

російсько-українська війна
19:54 У Бородянці захопили психоневрологічний диспансер з пацієнтами – голова КОДА Кулеба
18:29 Путін погрожує Україні «втратою державності» та застерігає Захід від закриття неба
17:34 Тероборона спільно з подружжям Порошенків евакуює місцевих в Ірпені
16:22 Магазини Balenciaga, Yves Saint-Laurent, Gucci у Росії будуть тимчасово закриті
14:30 Два вагони зійшли з рейок внаслідок влучання снаряда у колію поблизу Ірпеня — Укрзалізниця
13:36 Харків і далі знищують, руйнують та вбивають — Терехов
12:48 Ворог завдав ракетного удару по Білій Церкві
12:09 Платіжний сервіс PayPal припиняє роботу в Росії
10:14 Окупанти вже десяту добу тримають у заручниках працівників ЧАЕС
08:54 ППО України знищила 39 літаків та 40 гелікоптерів ворога за 9 днів війни
08:26 Росія спорядить до України до тисячі найманців — CNN
07:07 Сингапур запроваджує санкції проти Росії
04:50 Близько 74% американців переконані, що США та НАТО повинні закрити небо над Україною — опитування
04:10 Сервіс Booking.com припинив роботу в РФ та Білорусі
03:25 Дев’ять діб з початку російського вторгення позаду: ситуація на полях бою
02:58 «Російські солдати, просто йдіть додому»: Джеймі Гайнеман підтримав Україну
01:40 Українські захисники на Харківщині відкинули окупантів до державного кордону
00:35 Швейцарія заморозить усі доступні криптовалютні активи РФ
00:05 «Гетьман Сагайдачний» затопили, аби не дістався ворогу — Резніков

04 березня

23:44 Ворога у місті немає, можемо спати спокійно — Голова Миколаївської ОДА
23:39 «Штурм» магазинів IKEA – росіяни створюють черги та скуповують залишки товару
22:58 «Є проблема з ліками»: Порошенко закликав відкрити приватні аптеки
22:57 «Вбиватимуть на місці» – Данілов попередив депутатів ОПЗЖ щодо шпигунства
22:17 Novus, Varus і Сільпо розривають співпрацю з Coca-Cola, котра продовжує роботу на території РФ
21:35 Rammstein підтримав Україну та скасував концерти в РФ
21:19 «Російські війська безупинно обстрілюють Маріуполь «Градами» – Вадим Бойченко просить про зелений коридор
20:44 У РФ заблокували Facebook у відповідь на обмеження доступу до російських ЗМІ
20:30 Туроператори РФ оголосили про різке здорожчання путівок до відкритих країн
19:34 Прямі атаки та зруйнований міст уповільнили просування російського конвою до Києва – представник оборони США
18:44 Microsoft припиняє продажі продуктів і послуг у РФ

Adobe також припиняє свою діяльність в РФ

Американська компанія Adobe ліквідує представництво у РФ через російську агресію в Україні, оскільки не хоче, аби продукти та послуги не використовувалися для підтримки цієї незаконної війни. 

Субота, 5 березня 2022, 19:19
Підтримати

Про це йдеться у заяві компанії.

“Протягом тижня ми продовжували бути свідками неспровокованих, насильницьких нападів на Україну та трагічної втрати невинних життів. Зображення жахливі та розривають серце. Коли ми бачимо цю трагедію, ми вважаємо, що несемо відповідальність за те, щоб наші продукти та послуги не використовувалися для підтримки цієї незаконної війни”, – наголошують у повідомленні.

На початку цього тижня Adobe вжила низку кроків, щоб надати гуманітарну допомогу Україні.

Починаючи негайно, Adobe припиняє всі нові продажі продуктів і послуг Adobe в РФ.

У компанії зазначили, що дотримуються урядових санкцій, запроваджених Сполученими Штатами, Європейським Союзом та Великою Британією, щоб гарантувати, що продукти та послуги Adobe не використовуються забороненими організаціями.

Крім того, компанія припиняє доступ до Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud і Adobe Experience Cloud до російських ЗМІ, контрольованих урядом.

Довідка. Adobe, Inc. – американська компанія – розробник програмного забезпечення. Штаб-квартира розташована у Сан-Хосе. У 2011 році майже 100% акцій у вільному обігу. Найбільші акціонери: Primecap Management Company, Valueact Holdings LP та Bank of New York Mellon Corporation.

Теги: ізоляція рф, програмне забезпечення, російсько-українська війна, санкції, Adobe

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook