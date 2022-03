Adobe також припиняє свою діяльність в РФ

Про це йдеться у заяві компанії.

“Протягом тижня ми продовжували бути свідками неспровокованих, насильницьких нападів на Україну та трагічної втрати невинних життів. Зображення жахливі та розривають серце. Коли ми бачимо цю трагедію, ми вважаємо, що несемо відповідальність за те, щоб наші продукти та послуги не використовувалися для підтримки цієї незаконної війни”, – наголошують у повідомленні.

На початку цього тижня Adobe вжила низку кроків, щоб надати гуманітарну допомогу Україні.

Починаючи негайно, Adobe припиняє всі нові продажі продуктів і послуг Adobe в РФ.

У компанії зазначили, що дотримуються урядових санкцій, запроваджених Сполученими Штатами, Європейським Союзом та Великою Британією, щоб гарантувати, що продукти та послуги Adobe не використовуються забороненими організаціями.

Крім того, компанія припиняє доступ до Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud і Adobe Experience Cloud до російських ЗМІ, контрольованих урядом.

Довідка. Adobe, Inc. – американська компанія – розробник програмного забезпечення. Штаб-квартира розташована у Сан-Хосе. У 2011 році майже 100% акцій у вільному обігу. Найбільші акціонери: Primecap Management Company, Valueact Holdings LP та Bank of New York Mellon Corporation.