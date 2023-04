Про це міністр зазначив у Twitter.

Він пояснив, що не можна просити про дипломатичне врегулювання агресора та країну, котра захищається.

You don’t ask “both sides” to “discuss peace” after an invasion. You tell the invader to leave. Those who want peace should be addressing their demands to Putin, not Zelenskyy.

