Ролик опубліковано на YouTube-каналі Adult Swim.

“Сексуальні автобуси, невдачі з керамікою і терапія. Тука і Берті прийдуть до нас цього літа!”, — йдеться в описі до відео.

В ролику показано дві короткі сцени: одна з Тукою і одна з Берті. Сцена з Берті показує, як вона висловлює психотерапевту побоювання з приводу втрати свого хлопця Спекла та найкращої подруги Туки. В наступній сцені ми бачимо, як Тука заганяє перехожих, які нічого не підозрюють, до гігантського “секс-автобуса”.

Нагадаємо, перший сезон “Тука і Берті” вийшов 3 травня 2019 року на Netflix. Він же міг стати останнім попри те, що був позитивно сприйнятий критиками та авдиторією.

В липні 2019 року було оголошено про закриття шоу. Однак вже в травні 2020 — про його відродження (Adult Swim оголосив, що замовив другий сезон серіалу). Таким чином анімаційний ситком став другим відродженим оригінальним шоу Netflix (перед цим було “реанімовано” One Day at a Time у 2019 році).

В центрі сюжету ситкому 30-річні жінки-птиці Тука та Берті, що живуть в одному багатоквартирному будинку.

Подруги справжні протилежності одна одної: Тука — зухвала та безтурботна, а Берті — тривожна та мрійлива.