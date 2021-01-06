Клета Мітчелл, адвокат, яка допомагала президенту Дональда Трампа під час телефонної розмови з чиновниками Джорджії, пішла зі своєї юридичної фірми.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Національна юридична фірма Foley & Lardner раніше заявляла, що “стурбована” причетністю Мітчелл до розмови Трампа з держсекретарем Джорджії Бредом Раффенспергером, і повідомила, що фірма не займалася будь-якої юридичної діяльністю, яка оскаржує результати виборів. У вівторок повідомили, що Мітчелл більше не працює в компанії.

“Клета Мітчелл проінформувала керівництво фірми про своє рішення вийти з Foley & Lardner. Пані Мітчелл прийшла до висновку, що її відхід відповідав інтересам фірми, а також її особистим інтересам”, – заявив представник фірми Ден Фаррелл.

Мітчелл в своєму листі для клієнтів повідомила, що пропрацювала в фірмі майже 20 років. Вона заявила про “масштабну кампанію тиску, що розгорнулася за останні кілька днів лівими групами” проти неї, фірми і її клієнтів.

“Через все більш нахабних нападок на консерваторів і, особливо, на всіх, хто підтримує президента Трампа і хоче йому допомогти, я розумію, що велика національна юридична фірма більше не є придатною платформою для мене або моєї юридичної практики”, – написала Мітчелл .

Під час телефонної розмови Трампа з держсекретарем Джорджії кліті Мітчелл кілька разів говорила про судовий позов, який Трамп подав для скасування сертифікації результатів виборів в штаті. Адвокат штату сказав їй, що інформація, якою вона мала у своєму розпорядженні, була неточною.

Юридичні фірми, які часто пишаються тим, що представляють непопулярні позиції, рідко реагують на політичний дискурс. Але дзвінок Трампа офіційним особам Джорджії і його наполегливі спроби змінити результати виборів були сприйняті юридичною спільнотою як екстраординарні і в багатьох випадках виходять за рамки етичного і демократичного порядку.