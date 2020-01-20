Відповідна інформація розміщена на сайті Державного бюро розслідувань.

Як повідомлялося раніше, в понеділок, 20 січня, в.о. директора Держбюро розслідувань Ірина Венедиктова записала відеозвернення, в якому заявила про призначення своїх заступників, не назвавши їхні імена.

За декілька годин після публікації відеозвернення начальниці ДБР в розділі “Керівництво” з’явилася коротка інформація про її нових заступників.

Першим заступником був призначений 44-річний Олександр Петрович Бабіков.

Повідомляється, що Бабіков закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю “Правознавство”, в 2019 році отримав ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право.

Має досвід роботи в Кіровоградській (14 років) та Харківській (6 років) прокуратурах. Протягом 2016-17 років працював в Генеральній прокуратурі України.

Як повідомлялося раніше, за інформацією адвоката сімей Небесної сотні Євгенії Закревської, з 2017 по 2019 роки Бабіков представляв в судах інтереси президента-втікача Віктора Януковича.

“Захист Януковича здійснювалася Олександром Бабікова щонайменше з 2017-го по 2019-й рік. Бабіков захищав інтереси Віктора Федеровича в якості підозрюваного на попередньому розслідуванні, брав участь в судових засіданнях, надавав документи, що підтверджують повноваження, складав і надавав процесуальні документи. В яких нормально обгрунтовував своє і інших адвокатів право діяти в інтересах Януковича і захищати його права”, — написала Закревська.

Також адвокат зазначила, що конкурсна комісія, членами якої, як повідомлялося раніше, були залучені іноземних експерти, не виявила у Бабікова конфлікту інтересів, оскільки він не здійснював захист експрезидента, а тільки “ознайомився зі справою і процесуальними документами, які він подавав в інтересах не свого клієнта Януковича”.

Варто зазначити, що в своєму відеозверненні Венедіктова назвала інформацію про можливе призначення заступником глави ДБР Олександра Бабікова — адвоката експрезидента-втікача Віктора Януковича — “маніпуляцією” і “спланованою акцією”, спрямованою на дискредитацію відомства.

“Щодо маніпуляцій “адвокат Януковича, заступник голови ДБР буде розслідувати справи Майдану”: я неодноразово підкреслювала і повторю ще раз, щоб громадськість була впевнена в неупередженості. Підрозділ у справах Майдану підпорядковане особисто директору ГБР, чиї обов’язки на сьогоднішній день виконую я. Вжито всі передбачені законом заходи щодо недопущення конфлікту інтересів”, — сказала вона.

З декларації Бабікова за 2019 рік випливає, що він одружений і виховує трьох дітей. Йому належить автомобіль Peugeot 2011 випуску.

Також сім’я володіє 4 земельними ділянками в Кіровоградській області: на 50 тисяч м2 (записаний на Олександра Бабікова), на 57,9 тисяч м2, на 652 м2 та 1454 м2 (записані на дружину). Крім цього, у власності сім’ї перебуває житловий будинок на 195 м2 в Кропивницькому, дві квартири в Кіровоградській області (43 м2 і 82 м2), а також квартира в Харкові на 144 м2. При цьому в Києві сім’я Бабікова розмістилася в орендованій квартирі, вартість якої не вказана.

З декларації також випливає, що сім’я Бабікова зберігає готівкою понад 250 тисяч гривень, 17 тисяч доларів і засоби в євро, сума яких не зазначено.

Заступником Венедиктової став Соколов Олександр Володимирович.

Про нього повідомляється, що в 2001-2006 роках був курсантом Інституту підготовки слідчих кадрів для СБУ при Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. З 2006 до 2010 працював в СБУ в Харківській області. Після — рік в Державній податковій службі в Запорізькій області і півроку — в Харківській області.

У 2012-2014 роках — в міністерстві внутрішніх справ, посада не вказана. До призначення в ГБР працював в СБУ Харківської області.

З його декларації за 2018 рік свідчать, що йому належить тільки легковий автомобіль Mersedes 1992 року випуску і мотоцикл Honda.

Доходи Соколова за основним місцем роботи — СБУ Харківської області — склали 116 тисяч гриві, також була отримана премія в розмірі 5 тисяч гривень. Декларація за 2019 рік відсутній.