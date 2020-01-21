Про це повідомила в фейсбук народний депутат від партії “Голос” Олександра Устінова.
“Адвокат Януковича Бабіков знав про те, що стане заступником ДБР ще до оголошення конкурсу, або черговий развод від “слуг”, — написала Устінова.
На підтвердження своїх слів нардеп надала документ про те, що Бабіков припинив свою адвокатську діяльність за день до того, як був офіційно оголошений конкурс на посади першого заступника та заступників в.о. директора ГБР Ірини Венедіктової.
“Тобто Бабіков припинив свою адвокатську діяльність ще до того, як конкурс був взагалі оголошений, хоча по закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” мав би це зробити у 3-денний термін після вступу на посаду. Але як бачите, був такий впевнений, що ще до конкурсу відмовився від своєі роботи і адвокатськоі діяльності! Мабуть чисто “випадково”, з надією на майбутнє. І нехай після цього нам знову розказують, що конкурс за 3 дні в новорічні свята був проведений не під адвоката Януковича”, — підкреслила Устінова.
Крім цього, нардеп викрила Госбюро розслідувань у брехні, звернувши увагу на несостивку в датах початку проведення конкурсу.
“Брехня ДБР, керівництво якого почало робити вигляд, що конкурс оголосили саме 28 грудня а не 29, хоча це суперечить їх же офіційному документу”, — написала вона.
Зазначимо, що наразі публікація про старт конкурсу на сайті ГБР відсутня.
Нагадаємо, раніше в Державному бюро розслідувань (ДБР) оголосили конкурс на посади трьох заступників виконувачки обов’язки директора відомства Ірини Венедиктової.
У політичній партії “Голос” заявляли, що вважають фейковий конкурс на посади заступників виконувачки обов’язки голови Державного бюро розслідувань. Зокрема, через обмежений двома добами термін подачі документів.
Напередодні призначення першого заступника та заступника в.о. директора ДБР Ірини Венедіктової з’явилася інформація про те, що на одну з цих посад може бути призначений адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков. Фракції партій “Голос” та “Європейська солідарність” закликали колег по парламенту спільно відреагувати на цю інформацію.
- У понеділок, 20 січня, в.о. директора Госбюро розслідувань Ірина Венедіктова записала відеозвернення, в якому заявила про призначення своїх заступників, не назвавши їхні імена.
- За декілька годин після публікації відеозвернення начальниці ДБР в розділі “Керівництво” на сайті відомства з’явилася коротка інформація про її нових заступників. Ними стали екс-співробітник СБУ Олександр Соколов та адвокат екс-президента Віктора Януковича Олександр Бабіков. #Букви розповіли, що відомо про нових членів керівництва ДБР.
- Голова фракції партії “Слуга народу” Давид Арахамія не підтримує призначення заступником директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, адвоката четвертого президента Віктора Януковича.