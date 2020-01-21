Олександр Бабіков, який захищав в судах інтереси екс-президента Віктора Януковича, знав, що отримає посаду заступника голови Держбюро розслідувань, до конкурсу на посаду.

Про це повідомила в фейсбук народний депутат від партії “Голос” Олександра Устінова.

“Адвокат Януковича Бабіков знав про те, що стане заступником ДБР ще до оголошення конкурсу, або черговий развод від “слуг”, — написала Устінова.

На підтвердження своїх слів нардеп надала документ про те, що Бабіков припинив свою адвокатську діяльність за день до того, як був офіційно оголошений конкурс на посади першого заступника та заступників в.о. директора ГБР Ірини Венедіктової.

“Тобто Бабіков припинив свою адвокатську діяльність ще до того, як конкурс був взагалі оголошений, хоча по закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” мав би це зробити у 3-денний термін після вступу на посаду. Але як бачите, був такий впевнений, що ще до конкурсу відмовився від своєі роботи і адвокатськоі діяльності! Мабуть чисто “випадково”, з надією на майбутнє. І нехай після цього нам знову розказують, що конкурс за 3 дні в новорічні свята був проведений не під адвоката Януковича”, — підкреслила Устінова.

Крім цього, нардеп викрила Госбюро розслідувань у брехні, звернувши увагу на несостивку в датах початку проведення конкурсу.

“Брехня ДБР, керівництво якого почало робити вигляд, що конкурс оголосили саме 28 грудня а не 29, хоча це суперечить їх же офіційному документу”, — написала вона.

Зазначимо, що наразі публікація про старт конкурсу на сайті ГБР відсутня.