Про це повідомляється на сайті НАЗК.
Декларацію опублікували в реєстрі 31 жовтня.
22 жовтня президент Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Наталію Буроменську.
Сергій Шершун є партнером юридичної компанії “Integrites”, про це повідомляється на сайті фірми. Зазначається, що Сергій Шершун спеціалізується на проєктах у сфері публічних закупівель, фармацевтики і роздрібної торгівлі, супроводжує клієнтів у справах щодо антимонопольних розслідувань та захисту від недобросовісної конкуренції, а також консультує з питань державної допомоги.
Також Шершун вів справи компанії “Укртатнафта” Ігоря Коломойського у судовому спорі проти Антимонопольного комітету (засідання у серпні 2021 року).
Нагадаємо, що Сергій Шершун вже працював держуповноваженим АМКУ впродовж 2009-2015 років.
На сайті юридичної компанії зазначається, що в АМКУ він відповідав за дотримання законодавства про захист конкуренції, передусім у сферах телекомунікацій, фінансових послуг та транспорту.
Також займався розслідуванням справ про порушення конкурентного законодавства, зокрема на ринках електричної енергії, великими державними та приватними компаніями, а також розслідував справи про змови учасників торгів під час публічних закупівель.
Дохід від підприємницької діяльності Сергія Шершуна за минулий рік склав понад 2,29 млн грн; 126 тис. грн склала зарплата в адвокатському об’єднанні “Інтегрітес” та 101 тис. грн – у міжнародній юрфірмі “Інтегрітес”.
- Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України не дозволив придбати нещодавно приватизований завод “Більшовик”.