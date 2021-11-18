Адвокат юридичної компанії "Integrites" Сергій Шершун подав декларацію до НАЗК (Національного агентства з питань запобігання корупції) як кандидат на посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Декларацію опублікували в реєстрі 31 жовтня.

22 жовтня президент Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Наталію Буроменську.

Сергій Шершун є партнером юридичної компанії “Integrites”, про це повідомляється на сайті фірми. Зазначається, що Сергій Шершун спеціалізується на проєктах у сфері публічних закупівель, фармацевтики і роздрібної торгівлі, супроводжує клієнтів у справах щодо антимонопольних розслідувань та захисту від недобросовісної конкуренції, а також консультує з питань державної допомоги.

Також Шершун вів справи компанії “Укртатнафта” Ігоря Коломойського у судовому спорі проти Антимонопольного комітету (засідання у серпні 2021 року).

Нагадаємо, що Сергій Шершун вже працював держуповноваженим АМКУ впродовж 2009-2015 років.

На сайті юридичної компанії зазначається, що в АМКУ він відповідав за дотримання законодавства про захист конкуренції, передусім у сферах телекомунікацій, фінансових послуг та транспорту.

Також займався розслідуванням справ про порушення конкурентного законодавства, зокрема на ринках електричної енергії, великими державними та приватними компаніями, а також розслідував справи про змови учасників торгів під час публічних закупівель.

Дохід від підприємницької діяльності Сергія Шершуна за минулий рік склав понад 2,29 млн грн; 126 тис. грн склала зарплата в адвокатському об’єднанні “Інтегрітес” та 101 тис. грн – у міжнародній юрфірмі “Інтегрітес”.