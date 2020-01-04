Адвокат Влад Добош заявив, що знає, хто тиснув на суд у справі про вбивство Павла Шеремета, щоб "заарештували волонтерів", і пообіцяв назвати їх прізвища.

Про це він написав у Facebook.

Добош написав, що “докази” слідства – непрямі, оскільки слідчим необхідно було надати результат своєму керівництву в найкоротші терміни, адже “так сказав президент”.

Він нагадав, що телефони Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко прослуховували, а коли в розмовах почули те, що хотіли – влаштували обшуки і публічні арешти.

“Але, просто затримати і закрити складно, “піпл” не зрозуміє! Тому роблять брифінг, який “розвалився” протягом кількох днів! В додаток, щоб виглядати хоч якось гарно, 11 грудня 2019 року “малюють” під них, Юлю, Андрія та Яну, так звану “експертизу” ходи, уже сумнозвісного “королівського” експерта Айвона Бірча! 12 грудня 2019 року “малюють” підозру і затримують!”, – нагадав адвокат.

За його словами, деякі особи здійснювали прямий незаконний вплив на Печерський суд столиці, Київський апеляційний суд, в результаті чого Кузьменко та Антоненка відправили під арешт.

“Сьогодні, мені кінець кінцем дуже хороші люди розкрили всіх “рішальщиків” посередників і “кінцевих беніфіціарів” цього брутального дійства. І найближчим часом я публічно розкрию прізвища тих, хто впливав на суд, хто в суді був посередником, а судді хто, вам і так відомо! (І я це зроблю так, щоб обов’язково настала юридична, політична і моральна відповідальність”, – резюмував Добош.

Нагадаємо, 12 грудня співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.