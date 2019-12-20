Захист медика і волонтерки Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі про вбивство Павла Шеремета, вимагає проведення слідчого експерименту, допитів та інших слідчих дій, що підтвердить позицію про готовність Кузьменко співпрацювати зі слідством.

Про це повідомив у Facebook адвокат Владислав Добош.

“Я хочу наголосити, щоб уникнути так званих пояснень слідчих про ризики, вимагаю слідчого з групи слідчих, щоб вручити йому клопотання про проведення слідчого експерименту, допитів та інших слідчих дій, що підтвердить нашу позицію про готовність Юлії Кузьменко співпрацювати зі слідством та підтвердить її алібі та зніме будь-які підозри про ризики переховування, знищення чи приховування доказів”, – йдеться в повідомленні.

Добош наголосив, що клопотання вже готові.

“Так що, генерале Ковалю, давайте команду або приїжджайте особисто. Ми хочемо слідчих дій негайно! А прокурори, вирішуйте питання про зміну запобіжного заходу! Клопотання готові та чекають!” – додав він.

Нагадаємо, Апеляційний суд міста Києва переніс розгляд апеляції щодо арешту підозрюваної у справі про вбивство журналіста Олександра Шеремета Юлії Кузьменко через неявку прокурорів. Захисник Кузьменко Влад Добош заявив, що не покине зали суду, поки не буде розглянуто справу по суті.

Напередодні співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета і Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.