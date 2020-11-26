Про це він написав у Twitter.
“Неймовірно, що протягом 12 годин мій друг не отримував уваги та залишався без контролю з боку медичного персоналу, який мав наглядати за ним. Швидка допомога їхала пів години. Це злочинний ідіотизм. Цей факт не слід випускати з уваги, і я вимагатиму розслідувати справу до кінця. Як казав мені Дієго: ти мій солдат, дій без жалю”, – написав він.
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