Про це він написав у Twitter.

“Неймовірно, що протягом 12 годин мій друг не отримував уваги та залишався без контролю з боку медичного персоналу, який мав наглядати за ним. Швидка допомога їхала пів години. Це злочинний ідіотизм. Цей факт не слід випускати з уваги, і я вимагатиму розслідувати справу до кінця. Як казав мені Дієго: ти мій солдат, дій без жалю”, – написав він.