Про це Найєм написав на своїй сторінці у Facebook.
Адвокат нагадав, що відразу після затримання Андрія Антоненка ця версія звучала так:
“З 18:00 19 липня 2016 року Андрій Антоненко перебував разом зі мною в передмісті Києва, в Ворзелі. Це була дружня зустріч. Напередодні ми зустрілися на спортивному майданчику і я запропонував йому пригостити настоянкою, посмажити м’ясо за містом, попити пива. До Києва ми поверталися вранці 20 липня, було близько 9-ї ранку. По-моєму, я тоді прочитав в новинах, що загинув Шеремет, і сказав це вголос Андрію”, – розповів Єрмілов”.
“За моєю інформацією пан Єрмілов помиляється. Тому що 19 липня 2019 року Андрій знаходився вдома на Старовокзальній і це підтверджує не лише його дружина, а й данні з аккаунтів Google і Facebook, а також люди, з якими він зустрічався і листувався”, – сказав Масі Найєм.
Варто зазначити, що Масі Найєм і адвокати з його об’єднання “Міллер” не захищають підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Нагадаємо, співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
- В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.
- Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета і Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.
- 20 грудня суд переніс розгляд апеляції через неявку прокурорів. Під час засідання до будівлі суду для забезпечення охорони були стягнуті близько 100 правоохоронці в повній екіпіровці.
- 23 грудня Апеляційний суд Києва залишив під вартою військового та музиканта Андрія Антоненка, якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета.