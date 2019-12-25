Адвокат Масі Найєм з юридичного об'єднання "Міллер" заявив, що захист підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета, Андрія Антоненка-Riffmaster не підтримує версію його алібі, яка була оприлюднена другом Олексієм Єрміловим.

Про це Найєм написав на своїй сторінці у Facebook.

Адвокат нагадав, що відразу після затримання Андрія Антоненка ця версія звучала так:

“З 18:00 19 липня 2016 року Андрій Антоненко перебував разом зі мною в передмісті Києва, в Ворзелі. Це була дружня зустріч. Напередодні ми зустрілися на спортивному майданчику і я запропонував йому пригостити настоянкою, посмажити м’ясо за містом, попити пива. До Києва ми поверталися вранці 20 липня, було близько 9-ї ранку. По-моєму, я тоді прочитав в новинах, що загинув Шеремет, і сказав це вголос Андрію”, – розповів Єрмілов”.

“За моєю інформацією пан Єрмілов помиляється. Тому що 19 липня 2019 року Андрій знаходився вдома на Старовокзальній і це підтверджує не лише його дружина, а й данні з аккаунтів Google і Facebook, а також люди, з якими він зустрічався і листувався”, – сказав Масі Найєм.

Варто зазначити, що Масі Найєм і адвокати з його об’єднання “Міллер” не захищають підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.