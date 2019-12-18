Про це Татарченко написав у Facebook.
“Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про арешт Антоненка Андрія Riffmaster зареєстрована. Апеляційний процес з перегляду рішення судді Вовка С.В. почався”, – зазначив адвокат.
Нагадаємо, Печерський суд обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Він був поміщений під варту на термін у 2 місяці без права на внесення застави. Також була заарештована на 2 місяці Юлія Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.
- Директор київського НДІ судових експертиз Олександр Рувин, співробітник якого очолював експертну комісію у справі про вбивство Шеремета, раніше фігурував у прослуховуванні глави ГБР Романа Труби, як поліграфолог, який “пише все, що хочеш”.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков говорив про те, що не впевнений, що зібраних правоохоронцями фактів достатньо, щоб довести провину підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
- Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що підозру Юлії Кузьменко, яку слідство вважає причетною до вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році, побудовано на припущеннях.
- Адвокат Костянтин Татарченко, який захищає права підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка (Riffmaster) назвав ім’я прокурора, який підписав підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу Антоненку. #Букви зібрали інформацію про прокурора.