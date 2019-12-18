Сьогодні Костянтин Татарченко, адвокат військового і музиканта Андрія Антоненка (Riffmaster), подав апеляцію на рішення Печерського суду Києва щодо арешту його підзахисного.

Про це Татарченко написав у Facebook.

“Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про арешт Антоненка Андрія Riffmaster зареєстрована. Апеляційний процес з перегляду рішення судді Вовка С.В. почався”, – зазначив адвокат.

Нагадаємо, Печерський суд обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Він був поміщений під варту на термін у 2 місяці без права на внесення застави. Також була заарештована на 2 місяці Юлія Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.