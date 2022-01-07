Інформація про те, що Печерський суд не арештовував активів “Прямого” і “5 каналу” є неправдивою. Адже збереглися скріншоти ухвали про арешт та прокурорського клопотання, яке суддя Бортницька переписала у свою ухвалу.

Про це написав адвокат Петра Порошенка Ігор Головань у Facebook.

Ігор Головань зазначив, що в документах чорним по білому написано: ДП “ТРК” НБМ – Запоріжжя” та ТОВ Телекомпанія “Автор ТВ”.

Він зазначив, що це – компанії, що мають прямий стосунок до трансляції програм опозиційних телеканалів.

“От тільки частки Петра Порошенка у капіталі цих юридичних осіб давно немає. Петро Порошенко давно і публічно передав ці активи ТОВ “Вільні медіа”, засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів”, – наголосив адвокат.

Він додав, що таким чином прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіаактиви, що вже не належать Петру Порошенку.

“Можна звичайно, подумати, що прокурори і її честь суддя Бортницька просто не вміють працювати з реєстром юридичних осіб, а тому не знають, що кінцевий бенефіціарний власник може змінюватися з певним запізненням від дати зміни власника”, – написав Ігор Головань.

На його думку, це пояснило б, чому Бєлкін, Потапенко і Сафарян працюють в офісі генпрокурора. Адвокат вважає, що “з будь-якої юридчної фірми їх би одразу вигнали”.

“Тим більше, що вони ще й замість коду ТОВ Телекомпанія “Автор ТВ” зазначили код іншого актива ТОВ “Вільні медіа” – ТОВ “ТРК “Експрес-інформ”, – додав адвокат.

Ігор Головань зазначив, що він з колегами переконаний, що Бєлкін, Потапенко, Сафарян і суддя Бортницька діяли умисно.

“Оскільки головний, на наше переконання, замовник Зеленський зацікавлений саме в знищенні опозиційних телеканалів”, – наголосив адвокат Порошенка.

Він переконаний, що власники ТОВ “Вільні медіа” не тільки подадуть апеляцію, але і вимагатимуть розслідування дій Бєлкіна, Потапенко, Сафаряна і Бортницької на предмет наявності складу злочину, предбаченого статтею 171 КК України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).