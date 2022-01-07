Про це написав адвокат Петра Порошенка Ігор Головань у Facebook.
Ігор Головань зазначив, що в документах чорним по білому написано: ДП “ТРК” НБМ – Запоріжжя” та ТОВ Телекомпанія “Автор ТВ”.
Він зазначив, що це – компанії, що мають прямий стосунок до трансляції програм опозиційних телеканалів.
“От тільки частки Петра Порошенка у капіталі цих юридичних осіб давно немає. Петро Порошенко давно і публічно передав ці активи ТОВ “Вільні медіа”, засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів”, – наголосив адвокат.
Він додав, що таким чином прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіаактиви, що вже не належать Петру Порошенку.
“Можна звичайно, подумати, що прокурори і її честь суддя Бортницька просто не вміють працювати з реєстром юридичних осіб, а тому не знають, що кінцевий бенефіціарний власник може змінюватися з певним запізненням від дати зміни власника”, – написав Ігор Головань.
На його думку, це пояснило б, чому Бєлкін, Потапенко і Сафарян працюють в офісі генпрокурора. Адвокат вважає, що “з будь-якої юридчної фірми їх би одразу вигнали”.
“Тим більше, що вони ще й замість коду ТОВ Телекомпанія “Автор ТВ” зазначили код іншого актива ТОВ “Вільні медіа” – ТОВ “ТРК “Експрес-інформ”, – додав адвокат.
Ігор Головань зазначив, що він з колегами переконаний, що Бєлкін, Потапенко, Сафарян і суддя Бортницька діяли умисно.
“Оскільки головний, на наше переконання, замовник Зеленський зацікавлений саме в знищенні опозиційних телеканалів”, – наголосив адвокат Порошенка.
Він переконаний, що власники ТОВ “Вільні медіа” не тільки подадуть апеляцію, але і вимагатимуть розслідування дій Бєлкіна, Потапенко, Сафаряна і Бортницької на предмет наявності складу злочину, предбаченого статтею 171 КК України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).
- Надаємо, що Державне бюро розслідувань назвало неправдивою інформацію про нібито накладення арешту на активи телеканалів “Прямий” та “5 канал”, власником яких є медіахолдинг “Вільні медіа”, та заявило, що арешт на корпоративні права на зазначені канали та їхні активи не накладався.
- раніше в Європейській солідарності заявили, що Печерський районний суд, окрім майна п’ятого президента, лідера партії “Європейської Солідарності” Петра Порошенка, наклав арешт на активи “Прямого” та “5 каналу”, попри те, що вони йому не належать.
- В Офісі генерального прокурора підтвердили накладення арешту на майно Петра Порошенка.
- Раніше пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.