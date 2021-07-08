Заява опублікована в блозі адвоката на сайті інтернет-видання “Українська правда”.

Позов, про який стало відомо днями, подано до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

Позивачем за заявою “Про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії” є Петро Порошенко.

Відповідачі – президент Володимир Зеленський та громадська організація “Том 14” (йдеться про редакцію Bihus.Info).

Як пояснив Головань, ключовий акцент у позові зроблено на доступі до публічної інформації – оприлюдненні так званих “плівок Бігуса” (або ж “плівок Медведчука”) у первісному вигляді, оскільки ця інформація має суспільне значення.

“Пан Бігус, цілком виправдовуючи наші припущення, відмовляється публікувати “прослушки Медведчука” у первісному вигляді. Хоча які можуть бути причини ховати ці файли у журналіста? Хтось може заперечувати, що ці аудіофайли становлять значний суспільний інтерес? От у “зливного бачка” таких причин може бути скільки завгодно. Агент повернув матеріали куратору, наприклад. І тепер файлів у пана Бігуса просто немає. Якщо взагалі ті файли колись пану Бігусу довіряли, а не монтували його відосики прямо на потужностях замовника… Чому ми звернулися саме до адміністративного суду? Тому, що мова йде про інформацію, яка становить суспільний інтерес, а тому повинна оприлюднюватися в порядку, передбаченому законом України “Про доступ до публічної інформації”, – наголосив Головань у своєму блозі.

У позовній заяві йдеться, що громадська організація “Том 14” (Bihus.Info) в травні – червні цього року оприлюднила чотири випуски передачі “Наші гроші” із, як стверджується, аудіозаписами телефонних розмов нардепа Віктора Медведчука.

“Зміст цих аудіозаписів викликав резонанс в українському суспільстві. Серед іншого такий резонанс був зумовлений тим, що автори програми “Наші гроші” у своїх коментарях маніпулятивно намагалися “прив’язати” Віктора Медведчука до Петра Порошенка. Тим самим, вочевидь, малося на меті поширити на Петра Порошенка той негативний інформаційний контекст, у якому перебуває пан Медведчук, який підозрюється, серед іншого, в державній зраді”, – наголошується в позовній заяві.

В ній також зазначається, що Bihus.Info оприлюднив “наявну в нього суспільно необхідну інформацію не в тому вигляді, в якому вона в нього первісно була, а фактично створив нову інформацію”.

В заяві вказано, що журналісти Bihus.Info у своїх коментарях до “плівок Медведчука” постійно згадували прізвище Петра Порошенка та робили натяки на “начебто його причетність до протиправних оборудок”.

Відтак, Петро Порошенко хоче домогтися через суд “оприлюднення достовірної, точної та повної суспільно необхідної інформації – записів розмов Медведчука в тому вигляді та обсязі, в якому ГО “Том 14″ їх первісно отримала”.

У позовній заяві також згадується нещодавнє інтерв’ю Володимира Зеленського, яке він дав телеканалу “1+1”. У ньому глава держави стверджував, що “з терористами, сепаратистами Медведчук торгував, заробляв разом з п’ятим президентом”.

Зеленський також зазначив, що володіє певними “фактами та інформацією”, яка дозволяє йому робити подібні заяви.

“Водночас президент Зеленський не зазначив жодної конкретики з цього приводу. Фактично він повідомив необмеженому колу осіб інформацію, яка становить суспільний інтерес… Президент Зеленський всупереч встановленому законом обов’язку не оприлюднив точну та повну інформацію щодо стверджуваних правопорушень з боку Петра Порошенка”, – сказано в позові.

У ньому наголошується, що неоприлюднення президентом Зеленським та Bihus.Info повної інформації “порушує права Петра Порошенка, серед іншого, знати, які відомості про нього та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються”.

Адвокат Головань у позові звертає увагу, що порушується і “встановлена законом гарантія обов’язку розпорядника інформації оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію” (згідно із законом “Про доступ до публічної інформації”).

Відтак, адвокат Головань просить суд:

зобов’язати “Том 14” (Bihus.Info) оприлюднити аудіозаписи телефонних розмов Медведчука “у тому вигляді, в якому вони були отримані”;

зобов’язати президента Володимира Зеленського “оприлюднити наявну в нього публічну інформацію, що становить суспільний інтерес.., від Служби безпеки України, розвідувальних органів або від будь-яких інших осіб” щодо Петра Порошенка (йдеться про інформацію, на підставі якої глава держави стверджував про нібито зв’язок Порошенка з Медведчуком).

До позовної заяви долучено додатки:

• заяву про залучення третьої особи – Служби безпеки України;

• заяву про виклик свідків: журналістів Дениса Бігуса, Максима Опанасенка, Лесі Іванової.