Про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань.

Про засідання суду стало відомо з смс-повідомлення, яке надійшло напередодні на телефон одного з адвокатів.

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Відповідно до КПК такі клопотання розглядаються за участі народного депутата, який має бути повідомлений про судове засідання заздалегідь в установленому порядку.

Крім того, як зазначає Головань, ДБР не має права подавати клопотання до Печерського суду, оскільки знаходиться у Шевченківському районі столиці.

“Сьогодні такий день – до нас йде Різдво. Але ми знаємо, що в Біблії погані люди усі свої чорні справи роблять або вночі, або під свята. Вчора після 16:00 один з адвокатів нашого об’єднання Іван Чорний отримав смс про те, що сьогодні о 9:30 тут буде розглядатися клопотання прокурора на прізвище Белкін стосовно, як там написано, арешту майна Петра Порошенка”, – сказав Головань.

Адвокат обіцяє ретельно перевірити інформацію, чи дійсно надійшли якісь клопотання і щосаме буде розглядатися.

“Зараз ми перевіримо, чи дійсно надійшли якісь клопотання і що там дійсно буде розглядатися. Ми ж знаємо, що це Офіс президента і особисто президент Зеленський переслідує Порошенка, а ДБР, Офіс Генпрокурора це лише інструмент. І ось чомусь вони знову йдуть в Печерський суд. Ми зараз принесли сюди документи за підписом того ж таки прокурора відділу на те ж саме прізвище Бєлкін, де він пише чорним по білому, що Головне слідче управління ДБР знаходиться на вулиці Петлюри, 15 в Шевченківському районі, всі вони працюють в Шевченківському районі. Чому вони звертаються до Печерського суду, що є протиправним абсолютно і незаконним, зараз ми спробуємо поставити ці питання”, – заявив Головань.

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