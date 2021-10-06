Адвокат Порошенка заявив, що сторона Гордона затягує розгляд позову про неправдиву інформацію

Про це заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков, інформує пресслужба “ЄС”.

7 травня в ефірі “Свободи слова” Савіка Шустера Гордон сказав: “Я знаю, що керівництво України зробило злочинну оборудку з керівництвом Росії і віддало наказ українській армії залишити Маріуполь … Порошенко з Путіним домовилися, я вважаю, про те, щоб Маріуполь здати. Армії було дано наказ вийти з Маріуполя … ”

Адвокати Петра Порошенка подали позов, а Дмитро Гордон “почав ходити по різних каналах і всюди розповідати, як він цьому радий, як Порошенко страшно прорахувався і як він, Гордон, тепер в суді всім доведе, який Порошенко поганий”.

Новіков каже, що відповідач намагається відтягнути розгляд справи по суті.

“Сьогодні відбулося друге засідання по справі Дмитра Гордона. З другої спроби відповідач надав відзив до суду. Йому довелося переконувати суд, що він не був вдома в той час, коли він був у Києві, коли він постить публікації в Instagram, що він дивиться концерт Андреа Бочеллі у Маріїнському палаці. Одночасно він начебто не має часу заїхати додому та отримати конверт із позовом до суду”, – каже Новіков.

За словами адвоката, у відзиві йдеться про те ж саме, що й минулого разу: все сказане Гордоном про “наказ Порошенка здати Маріуполь Путіну” – це лише “оцінювальні судження” і “особиста думка, вирвана з контексту”.

Новіков додав, що експертиза, яку суд долучив сьогодні, це заперечує.

“Поки що підготовче засідання відкладено на 11 листопада з ініціативи відповідача, який попросив додатковий час на підготовку позиції”, – повідомив Новіков.

Суд також відмовив Гордону у клопотанні про залучення свідків. Як пояснив Новіков, залучення свідків суперечить позиції відповідача, що його слова про “здачу Маріуполя” є оцінювальними судженнями.

“Я вважаю, що відповідач одразу ж потрапив у пастку. Бо у відзиві зазначено чітко, що це було оцінювальне судження. А це означає, що воно в принципі не підлягає доказуванню, бо його не можна довести. Оцінювальні судження – це те, що подобається чи не подобається, те, у що людина вірить чи не вірить. Це не можна довести. І частково тому, а частково тому, що Гордон не надав поважних причин, суд сьогодні відмовив йому у клопотанні про виклик свідків, зокрема Андрія Білецького, Ігоря Смешка, які на думку Гордона мали б щось там підтвердити”, – зазначив Ілля Новіков.

За словами адвоката, Гордон наполягає, що не несе ніякої відповідальності за свої слова, бо це його особиста думка, але одночасно спробував переконати суд заслухати свідків, які мали б щось пояснити. Суд вважає, що підстав таких свідків викликати немає.

“Засідання знову перенесено на місяць. Суд зазначив, що це має бути останнє перенесення до того, як суд безпосередньо перейде до розгляду справи по суті”, – резюмує Новіков.

Нагадаємо, що 15 вересня відбулося перше засідання за позовом п’ятого президента Петра Порошенка до журналіста Дмитра Гордона, який раніше в прямому ефірі заявив, що начебто “Порошенко і Путін домовилися здати Маріуполь”.