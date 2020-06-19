Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“У генпрокурора вирішили будь-яким способом зірвати засідання. При цьому зробити це як би в інтересах прав захисту. З ранку вкинули через “Страну.юа” інформацію, що Венедіктова просить відкласти суд через похорон батька Порошенка, і що нас про це попередили. Ми тут же спростували, і сказали що прийдемо обов’язково. Тоді вже в засіданні вони внесли зміну в клопотання, замість варти попросили особисте зобов’язання. Порошенко сказав, що йому подачок не потрібно, слухаймо справу як є. Двічі ми дуже чітко проговорили, що час на підготовку нам не потрібно, просимо слухати сьогодні. Але суддя Вовк вирішив, що йому видніше, і для нашого ознайомлення з матеріалом (насправді з двома сторінками, все інше там точно таке ж) відклав суд на 13 днів, на 1 липня”, – розповів Вовк.

Він пояснив, чому захист Порошенка не заявив відвід Вовку, після того, як довго називали претензії до його попередніх незаконних рішень і сказали прямим текстом про відсутність довіри.

“Тому і не заявили, що це був би занадто простий вихід для них. Тому що: а) весь Печерський суд в цілому не повинен розглядати клопотання ДБР; б) заміна Вовка на іншого суддю того ж суду створила б ілюзію нормальності; в) Вовк у квітні по тій самій справі відмовив у запобіжному заході “спільникові Порошенка” Божку через необґрунтованість підозри, нам цікаво поставити натурний експеримент і з’ясувати, чи змінилася його точка зору за цей час і шляхом чого. тому що однією справою про призначення Семочка ситуація не обмежується, нам потрібно витягти на поверхню всю механіку взаємодії ДБР і контролюючих їх суддів. Так що нехай поки буде Вовк. Ну або може він до липня візьме самовідвід, теж буде показник ситуації “, – заявив адвокат Порошенко.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відклав розгляд питання про обрання запобіжного заходу лідеру “Європейської Солідарності”, п’ятому президенту України Петру Порошенку.