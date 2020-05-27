Про це повідомляє пресслужба “Європейської солідарності”.

“Ми подали відповідні заяви про злочин щодо перевищення прав і повноважень співробітника правоохоронного органу, щодо службового підроблення стосовно фальсифікації так званого протоколу обшуку, щодо перешкоджання законній діяльності журналістів, щодо перешкоджання діяльності народних депутатів, щодо перешкоджання діяльності адвоката і ще цілого ряду статей КК “, – повідомив Ігор Головань.

При цьому він зазначив, що закон дозволяє входити в приміщення без рішення суду при “невідкладних” і “чутливих” випадках. Наприклад, при переслідуванні злочинців або коли відбувається пожежа. За його словами, співробітники ДБР проникли всередину музею під “брехливою підставою”, нібито рятувати картини Петра Порошенка.

“Злом дверей і проникнення в приміщення музею і проведення так званого невідкладного обшуку вони здійснювали навмисне свідомо, розуміючи, що їхні дії незаконні. Всі журналісти і багато хто бачили, що слідчий Дощенко години дві ходив тут у дворі з мобільним телефоном біля вуха. Були фактично вкрадені документи, що підтверджують законність ввезення і придбання картин. До речі, було прямо заявлено, що картини вилучено та передано на зберігання в музей”, – розповів Головань.

При цьому він стверджує, що протокол обшуку підроблений.

“У протоколі було вказано, що я не був присутній при обшуку, що ніхто ніяких заяв під час обшуку начебто не зробив, а відповідно до закону всім присутнім при обшуку повинна бути надана можливість їх заяви і зауваження внести в протокол. Тобто протокол був сфальсифікований, були порушені мої права як адвоката Петра Порошенка, були порушені права інших осіб, присутніх під час обшуку, які не були зазначені і яким не було надано можливості представити свої зауваження щодо ходу обшуку і законності”, – розповів адвокат.