Про це повідомляє пресслужба “Європейської солідарності”.
“Ми подали відповідні заяви про злочин щодо перевищення прав і повноважень співробітника правоохоронного органу, щодо службового підроблення стосовно фальсифікації так званого протоколу обшуку, щодо перешкоджання законній діяльності журналістів, щодо перешкоджання діяльності народних депутатів, щодо перешкоджання діяльності адвоката і ще цілого ряду статей КК “, – повідомив Ігор Головань.
При цьому він зазначив, що закон дозволяє входити в приміщення без рішення суду при “невідкладних” і “чутливих” випадках. Наприклад, при переслідуванні злочинців або коли відбувається пожежа. За його словами, співробітники ДБР проникли всередину музею під “брехливою підставою”, нібито рятувати картини Петра Порошенка.
“Злом дверей і проникнення в приміщення музею і проведення так званого невідкладного обшуку вони здійснювали навмисне свідомо, розуміючи, що їхні дії незаконні. Всі журналісти і багато хто бачили, що слідчий Дощенко години дві ходив тут у дворі з мобільним телефоном біля вуха. Були фактично вкрадені документи, що підтверджують законність ввезення і придбання картин. До речі, було прямо заявлено, що картини вилучено та передано на зберігання в музей”, – розповів Головань.
При цьому він стверджує, що протокол обшуку підроблений.
“У протоколі було вказано, що я не був присутній при обшуку, що ніхто ніяких заяв під час обшуку начебто не зробив, а відповідно до закону всім присутнім при обшуку повинна бути надана можливість їх заяви і зауваження внести в протокол. Тобто протокол був сфальсифікований, були порушені мої права як адвоката Петра Порошенка, були порушені права інших осіб, присутніх під час обшуку, які не були зазначені і яким не було надано можливості представити свої зауваження щодо ходу обшуку і законності”, – розповів адвокат.
- 26 травня в музеї Івана Гончар в Києві п’ятий Президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Раніше Петра Порошенка викликали в Держбюро розслідувань, як свідка у справі про контрабанду 43 картин.
- Близько 16-ї години спецназ ДБР силою вдерся в музей Гончара і забрав з собою оригінали документів на картини.
- Пізніше відомство опублікувало офіційну заяву з приводу подій в музеї Гончара. У ньому стверджується, що метою візиту в музей було вручення Порошенко повістки про виклик на допит, оскільки він нібитоще жодного разу не з’являвся в ДБР. Ця інформація не є правдивою.