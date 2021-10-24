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Адвокат Саакашвілі заявив про підготовку ліквідації політика: влада Грузії відреагувала

Адвокат колишнього президента Грузії, а нині ув'язненого політика Міхеїла Саакашвілі заявив про те, що влада планує вбити його підзахисного. Прем'єр-міністр країни все заперечує.

Неділя, 24 жовтня 2021, 18:03

Про це пише грузинське видання IPN.

Адвокат колишнього президента Грузії, голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі Ніколоз Гварамія заявив, що в лікарні, куди хочуть перевести політика, його ліквідують.

Згідно зі словами Гравармії, влада Грузії планує скористатися проблемами з безпекою у в’язничній лікарні. Вони уже надіслали до в’язниці кількох представників спецназу, які під час імітованого “бунту” уб’ють Міхеїла Саакашвілі.

Також, влада Грузії відмовляється відправити політика до цивільної клініки, де медики надали б йому відповідно до потреб організму допомогу. Лікарня при в’язниці не має необхідного оснащення та спеціалістів-кардіологів. Найбільшим ризиком для життя Саакашвілі є ймовірність розвитку у нього серцевої недостатності. І в цьому випадку тюремні лікарі нічим допомогти йому не зможуть.

Голова уряду Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав маячнею заяву адвоката Ніколоза Гварамії щодо підготовки убивства Саакашвілі. Він заявив, що подібні звинувачення є абсурдом і панікою, також закликав населення заспокоїтися та переконав, що у лікарнях при в’язниці відбувається постійний моніторинг лікарів.

Затримання Саакашвілі

1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.

У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.

 

 

Теги: Грузія, затримання Саакашвілі, Міхеїл Саакашвілі

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