Адвокат Саакашвілі заявив про підготовку ліквідації політика: влада Грузії відреагувала

Адвокат колишнього президента Грузії, а нині ув'язненого політика Міхеїла Саакашвілі заявив про те, що влада планує вбити його підзахисного. Прем'єр-міністр країни все заперечує.

Про це пише грузинське видання IPN.

Адвокат колишнього президента Грузії, голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі Ніколоз Гварамія заявив, що в лікарні, куди хочуть перевести політика, його ліквідують.

Згідно зі словами Гравармії, влада Грузії планує скористатися проблемами з безпекою у в’язничній лікарні. Вони уже надіслали до в’язниці кількох представників спецназу, які під час імітованого “бунту” уб’ють Міхеїла Саакашвілі.

Також, влада Грузії відмовляється відправити політика до цивільної клініки, де медики надали б йому відповідно до потреб організму допомогу. Лікарня при в’язниці не має необхідного оснащення та спеціалістів-кардіологів. Найбільшим ризиком для життя Саакашвілі є ймовірність розвитку у нього серцевої недостатності. І в цьому випадку тюремні лікарі нічим допомогти йому не зможуть.

Голова уряду Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав маячнею заяву адвоката Ніколоза Гварамії щодо підготовки убивства Саакашвілі. Він заявив, що подібні звинувачення є абсурдом і панікою, також закликав населення заспокоїтися та переконав, що у лікарнях при в’язниці відбувається постійний моніторинг лікарів.