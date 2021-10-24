Адвокат Саакашвілі заявив про підготовку ліквідації політика: влада Грузії відреагувала

Про це пише грузинське видання IPN.
Адвокат колишнього президента Грузії, голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі Ніколоз Гварамія заявив, що в лікарні, куди хочуть перевести політика, його ліквідують.
Згідно зі словами Гравармії, влада Грузії планує скористатися проблемами з безпекою у в’язничній лікарні. Вони уже надіслали до в’язниці кількох представників спецназу, які під час імітованого “бунту” уб’ють Міхеїла Саакашвілі.
Також, влада Грузії відмовляється відправити політика до цивільної клініки, де медики надали б йому відповідно до потреб організму допомогу. Лікарня при в’язниці не має необхідного оснащення та спеціалістів-кардіологів. Найбільшим ризиком для життя Саакашвілі є ймовірність розвитку у нього серцевої недостатності. І в цьому випадку тюремні лікарі нічим допомогти йому не зможуть.
Голова уряду Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав маячнею заяву адвоката Ніколоза Гварамії щодо підготовки убивства Саакашвілі. Він заявив, що подібні звинувачення є абсурдом і панікою, також закликав населення заспокоїтися та переконав, що у лікарнях при в’язниці відбувається постійний моніторинг лікарів.
Затримання Саакашвілі
1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.
У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.
2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.
3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеїла Саакашвілі “всіма можливими шляхами”.
- У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.
- 4 жовтня повідомлялося, що Міхеїл Саакашвілі не скаржився на умови утримання, стан його задовільний.
- 7 жовтня виявилося, що Міхеїлу Саакашвілі у в’язниці не дозволяють користуватися телевізором і не дають матрац, хоч до решти в’язнів ставлення більш лояльне.
- 13 жовтня у Києві прихильники Міхеіла Саакашвілі пікетували посольство Грузії.
- 14 жовтня Саакашвілі заявив, що причиною його повернення була туга за батьківщиною та бажання зупинити негативні зміни у Грузії.
- Також 14 жовтня тисячі людей вийшли на акцію в центрі Тбілісі з вимогою звільнити з ув’язнення громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- 23 жовтня Міхеїлу Саакашвілі провели переливання крові.