Рекламу сигар вставили посередині ролика.

Нове відео Джуліані вийшло в п’ятницю. Під час ролика Джуліані нервово стукав по столу пальцями, забрудненими чорнилами, говорив про фальсифіковані результати виборів, але головне – рекламував покупку сигар за акційною ціною.

“На цих виборах переміг Дональд Трамп”, – впевнено заявив Джуліані, читаючи текст з листка. Він показав якийсь документ, який нібито підтверджує, що підрахунок голосів у хитких штатах свідчить про лідерство Трампа.

Також цікаво, що на відео Джуліані розкритикував роботу телеканалу Fox News, який завжди підтримував Республіканську партію і президентство Дональда Трампа.

Після цього була реклама сигар. На відео Джуліані з задоволенням втягує тютюновий дим і пропонує скористатися спеціальним промокодом, щоб отримати знижку 20% на такі ж сигари, як у нього.

Вибори виборами, а рекламна інтеграція за розкладом! Адвокат Трампа Джуліані посеред ролика, присвяченого підрахунку голосів після президентських виборів «Виборча крадіжка століття», прорекламував сигари. pic.twitter.com/tMUzTusjSb — Букви (@Bykvu) November 7, 2020

Сам Трамп уже заявив про те, що виграв на виборах.

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден закликав американців, які проголосували на виборах, дочекатися закінчення результатів виборів, тому що голос кожного громадянина має бути почутий.

Зауважимо, переможець виборів ще не оголошений, підрахунки тривають у 6 штатах.