Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області у Facebook.
На початку червня на березі водойми в селі Нові Безрадичі місцеві працівники виявили дорожню валізу з частинами жіночого тіла. Всередині були відрізані кінцівки, а також фрагменти хребта незнайомки. Рештки були ретельно замотані в жіночий одяг.
Щоб встановити особу загиблої, поліціянти склали умовний “портрет” вбитої, дали детальний опис знайдених у валізі жіночих речей та поширили це через засоби масової інформації. Через деякий час до поліції звернулась панянка та повідомила, що її подруга мала схожі речі, а наприкінці травня перестала виходити на зв’язок.
Згодом з’ясувалось, що 39-річна уродженка Краматорська навесні приїхала з Польщі в Київську область і оселилась в приватному будинку свого нового знайомого. Подругам жінка сказала, що зустріла кохану людину з якою планує влаштувати особисте життя.
Також правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили обставини загибелі жінки, решки якої виявили в районі Обухова.
Співмешканцем вбитої виявився 36-річний адвокат, учасник ток-шоу про одруження. Камери відеонагляду зафіксували, як після зникнення жінки, кілька днів поспіль чоловік виносив з будинку підозрілі речі й викидав їх в різні місця, намагаючись уникнути камер відеонагляду. Під час обшуку в оселі підозрюваного в холодильнику знайшли органи вбитої жінки. Зловмисник вирізав і заморозив язик, нирку, матку та серце загиблої.
Наразі поліціянти затримали та помістили зловмисника до ізолятора.
- Також зараз щоденно вносять до реєстру близько 10 нових кримінальних проваджень, пов’язаних з колабораційною діяльністю, загалом їх вже – понад 900.
- Співробітників Буковинського клінічного онкоцентру підозрюють у розпродажу стратегічної продукції. Серед неї – медичне обладнання та військове спорядження.
- У міжнародній організації із захисту прав людини та свободи слова “Репортери без кордонів” (RSF) вважають, що українського фотожурналіста Макса Левіна та його друга солдата Олексія Чернишова 13 березня стратили російські солдати в лісі під Києвом, ймовірно, після допитів і тортур.