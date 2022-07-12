Поліція Київської області затримала нареченого, який вирізав коханій язик, серце, жіночі органи, кінцівки та хребет. Частини жіночого тіла він ночами розвозив по смітниках. Причина злочину, за словами чоловіка — конфлікт через який він задушив свою знайому, а щоб приховати сліди розчленував тіло і намагався сховати рештки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області у Facebook.

На початку червня на березі водойми в селі Нові Безрадичі місцеві працівники виявили дорожню валізу з частинами жіночого тіла. Всередині були відрізані кінцівки, а також фрагменти хребта незнайомки. Рештки були ретельно замотані в жіночий одяг.

Щоб встановити особу загиблої, поліціянти склали умовний “портрет” вбитої, дали детальний опис знайдених у валізі жіночих речей та поширили це через засоби масової інформації. Через деякий час до поліції звернулась панянка та повідомила, що її подруга мала схожі речі, а наприкінці травня перестала виходити на зв’язок.

Згодом з’ясувалось, що 39-річна уродженка Краматорська навесні приїхала з Польщі в Київську область і оселилась в приватному будинку свого нового знайомого. Подругам жінка сказала, що зустріла кохану людину з якою планує влаштувати особисте життя.

Також правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили обставини загибелі жінки, решки якої виявили в районі Обухова.

Співмешканцем вбитої виявився 36-річний адвокат, учасник ток-шоу про одруження. Камери відеонагляду зафіксували, як після зникнення жінки, кілька днів поспіль чоловік виносив з будинку підозрілі речі й викидав їх в різні місця, намагаючись уникнути камер відеонагляду. Під час обшуку в оселі підозрюваного в холодильнику знайшли органи вбитої жінки. Зловмисник вирізав і заморозив язик, нирку, матку та серце загиблої.

Наразі поліціянти затримали та помістили зловмисника до ізолятора.