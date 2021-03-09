Адвокат Ігор Головань вимагає від СБУ спростувати інформацію про виклик свого клієнта, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, на допит.

Про це він написав в своєму Facebook.

Головань назвав інформацію про виклик Порошенка на допит “інформаційним фейком”.

“Вкидання інформаційного фейку про начебто виклик Петра Порошенка на допит до СБУ є спробою влади відволікти увагу українців від широкомасштабної корупції в Офісі президента і ескалації на фронті. Тому я звертаюся до Служби безпеки з вимогою спростувати цю дезінформацію, а до ЗМІ – її не поширювати”, – зазначив адвокат.

Нагадаємо, у вівторок, 9 березня, Служба безпеки України (СБУ) провела допит нардепа “Опозиційної платформи — За життя” Віктора Медведчука.

Раніше ЗМІ повідомляли, що п’ятого президента України Петра Порошенка викликали на допит з цього самого приводу двічі, однак він так і не прийшов у спецслужбу.

Як повідомлялося, раніше видання Цензор.НЕТ оприлюднило аудіозапис розмови двох осіб з голосами, схожими на голоси голови політради “ОПЗЖ” Віктора Медведчука й колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорюють широке коло питань: постачання електроенергії в Крим, обмін полоненими на Донбасі тощо. Розмова нібито датована 2014 роком. Під час запису Медведчук неодноразово згадує п’ятого президента України, лідери “Європейської Солідарності” Петра Порошенка.