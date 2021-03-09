Про це він написав в своєму Facebook.
Головань назвав інформацію про виклик Порошенка на допит “інформаційним фейком”.
“Вкидання інформаційного фейку про начебто виклик Петра Порошенка на допит до СБУ є спробою влади відволікти увагу українців від широкомасштабної корупції в Офісі президента і ескалації на фронті. Тому я звертаюся до Служби безпеки з вимогою спростувати цю дезінформацію, а до ЗМІ – її не поширювати”, – зазначив адвокат.
Нагадаємо, у вівторок, 9 березня, Служба безпеки України (СБУ) провела допит нардепа “Опозиційної платформи — За життя” Віктора Медведчука.
Раніше ЗМІ повідомляли, що п’ятого президента України Петра Порошенка викликали на допит з цього самого приводу двічі, однак він так і не прийшов у спецслужбу.
Як повідомлялося, раніше видання Цензор.НЕТ оприлюднило аудіозапис розмови двох осіб з голосами, схожими на голоси голови політради “ОПЗЖ” Віктора Медведчука й колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорюють широке коло питань: постачання електроенергії в Крим, обмін полоненими на Донбасі тощо. Розмова нібито датована 2014 роком. Під час запису Медведчук неодноразово згадує п’ятого президента України, лідери “Європейської Солідарності” Петра Порошенка.
- Колишній керівник головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента, депутат Київської обласної ради з фракції “ЄС” Володимир Горковенко переконаний, що опубліковані напередодні “плівки Медведчука-Суркова” були сфальшовані задля дискредитації Петра Порошенка, однак наслідком може бути загострення у відносинах з Німеччиною.
- Партія “Європейська Солідарність” заявила, що до витоку “плівок Медведчука-Суркова” причетний заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.