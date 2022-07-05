Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС із посиланням на адвоката Павла Косована.
Захист Асліна просив припинити справу “у зв’язку з відсутністю в діях підсудного складу злочину”.
9 червня Асліна і його колег, британця Шона Піннера, а також громадянина Марокко Брахіма Саадуна засудили до смертної кари після того, як суд у ДНР визнав їх винними в «найманстві» на користь України.
За даними російського державного інформаційного агентства РИА-Новости, троє чоловіків були захоплені в Маріуполі в середині квітня під час «навчання з метою здійснення терористичної діяльності».
За даними росЗМІ, також минулого тижня також були подані апеляції від імені Піннера та Саадуна.
Варто зазначити, що Ейден Аслін приїхав разом із групою іноземців з наміром воювати за Україну у складі добровольчих батальйонів задовго до повномасштабного вторгнення Росії. Він навіть намагався потрапити до полку “Азов”, але не вдалося. Після цього британець потрапив до морської піхоти та уклав контракт зі Збройними силами України, що повністю перекреслює тези російських пропагандистів і “суду” “ДНР” стосовно найманства. Схожа історія і в іншого засудженого до страти британця Шона Піннера.
Ейден та Піннер служили в підрозділі, який був повністю, офіційно у підпорядкуванні ЗСУ, вони є офіційними контрактниками, а тому юридично вони повинні бути повністю захищені, першочергово — Україною, та бути внесені до списків військовополонених, які підлягають обміну.
- Нагадаємо, заступник директора Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв назвав кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права за багатьма пунктами ухвалу так званого “суду” в окупованому РФ Донецьку про страту полонених іноземців – двох громадян Великої Британії та підданого Марокко.
- Також управління ООН з прав людини (УВКПЛ) засудило смертний вирок, який “суд” так званої “Донецької народної республіки” виніс щодо трьох іноземних військових, які воювали у складі ЗСУ проти РФ.
- Окрім цього повідомлялось, що марокканець Брагім Саадун, якого “суд” невизнаної “ДНР” засудив до страти, є громадянином України та служив у ЗСУ.
- Нещодавно британець Ейден Аслін, який у повномасштабній російсько-українській війні воював у складі ЗСУ та потрапив у полон так званої “ДНР”, де його засудили до страти, зв’язався зі своїми рідними у Великій Британії. Він повідомив їм, що, скоріш за все, смертний вирок щодо нього буде виконано.