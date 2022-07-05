Захист громадянина Великобританії Великої Британії Ейдена Асліна подав апеляцію з проханням виключити з обвинувачення декілька статей з кримінального кодексу “ДНР”. Ейдена Асліна та ще двох іноземців, які воювали в складі ЗСУ, минулого місяця суд самопроголошеної так званої ДНР засудив до смертної кари.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС із посиланням на адвоката Павла Косована.

Захист Асліна просив припинити справу “у зв’язку з відсутністю в діях підсудного складу злочину”.

9 червня Асліна і його колег, британця Шона Піннера, а також громадянина Марокко Брахіма Саадуна засудили до смертної кари після того, як суд у ДНР визнав їх винними в «найманстві» на користь України.

За даними російського державного інформаційного агентства РИА-Новости, троє чоловіків були захоплені в Маріуполі в середині квітня під час «навчання з метою здійснення терористичної діяльності».

За даними росЗМІ, також минулого тижня також були подані апеляції від імені Піннера та Саадуна.

Варто зазначити, що Ейден Аслін приїхав разом із групою іноземців з наміром воювати за Україну у складі добровольчих батальйонів задовго до повномасштабного вторгнення Росії. Він навіть намагався потрапити до полку “Азов”, але не вдалося. Після цього британець потрапив до морської піхоти та уклав контракт зі Збройними силами України, що повністю перекреслює тези російських пропагандистів і “суду” “ДНР” стосовно найманства. Схожа історія і в іншого засудженого до страти британця Шона Піннера.

Ейден та Піннер служили в підрозділі, який був повністю, офіційно у підпорядкуванні ЗСУ, вони є офіційними контрактниками, а тому юридично вони повинні бути повністю захищені, першочергово — Україною, та бути внесені до списків військовополонених, які підлягають обміну.

