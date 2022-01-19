Про це Ілля Новіков повідомив у Facebook.
Адвокат зазначив, що стороні звинувачення у справі Порошенка було важливо “отримати картинку Порошенка у наручниках одразу ж, у день його прильоту в Україну”.
Ніхто не сумнівається, що цього вони хочуть, і неможливість забезпечити результат для них неприємна демонстрація неповного контролю над ситуацією. А вони зараз не можуть дозволити собі виглядати неефективними у маніпулюванні судами, якщо вже наважилися робити це на очах у всіх”, — зазначив Ілля Новіков.
За його словами, йому в Telegram, а також адвокату Ігорю Голованю та співголові “Європейської Солідарності” Ірині Геращенко сьогодні вночі надійшли однакові пропозиції придбати запис наради у Зеленського.
Не знаю, на що вони розраховували. Швидше за все це пранк, можливо наївна спроба заробити грошей. Їхня проблема в тому, що навіть якщо такий запис існує і він справжній, він нам не дуже потрібний. І без неї абсолютно зрозуміло, що відбувається”, — наголосив Новіков.
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