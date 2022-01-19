Сьогодні вночі адвокатам Петра Порошенка Іллі Новікову, Ігорю Голованю, а також політикині Ірині Геращенко надійшло повідомлення з пропозицією придбати запис наради за участю президента України Володимира Зеленського.

Про це Ілля Новіков повідомив у Facebook.

Адвокат зазначив, що стороні звинувачення у справі Порошенка було важливо “отримати картинку Порошенка у наручниках одразу ж, у день його прильоту в Україну”.

Ніхто не сумнівається, що цього вони хочуть, і неможливість забезпечити результат для них неприємна демонстрація неповного контролю над ситуацією. А вони зараз не можуть дозволити собі виглядати неефективними у маніпулюванні судами, якщо вже наважилися робити це на очах у всіх”, — зазначив Ілля Новіков.

За його словами, йому в Telegram, а також адвокату Ігорю Голованю та співголові “Європейської Солідарності” Ірині Геращенко сьогодні вночі надійшли однакові пропозиції придбати запис наради у Зеленського.