Адвокати Чауса вимагають, аби його справу забрали в НАБУ через конфлікт інтересів

Адвокат екссудді Миколи Чауса Ростислав Кравець звернувся до Офісу генпрокурора з вимогою, аби провадження щодо його підзахисного щодо хабарництва забрали у Національного антикорупційного бюро.

Про це йдеться в його відеозверненні.

За словами адвоката, наразі Микола Чаус є підозрюваним (у справі щодо хабарництва, яку веде НАБУ) та потерпілим (у справі щодо його викрадення).

У понеділок, 2 серпня, Вищий антикорупційний суд анонсував, що 4 серпня розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу Миколі Чаусу.

Водночас адвокати ставлять під сумнів, що питання щодо запобіжного заходу розглядатиме саме ВАКС. Захисники наполягають на тому, аби провадження, у якому Микола Чаус є обвинуваченим, передали до іншого органу досудового слідства.

Захисник екссудді Ростислав Кравець повідомив, що надіслав до Офісу генпрокурора клопотання про усунення детективів НАБУ від справи та зміну підслідності.

Таке рішення захист Миколи Чауса мотивує тим, що між їхнім підзахисним та НАБУ начебто є конфлікт інтересів. У заяві адвоката до Офісу генпрокурора зазначено, що заявником у провадженні є така собі Поліщук Д.Г., дружина Поліщука О.О., який передавав призначену судді неправомірну вигоду і наразі є працівником Антикорупційного бюро. У відеозверненні Ростислав Кравець називає Поліщука О.О. “особою, яка неодноразово намагалася дати Чаусу хабар, була потім призначена на високу посаду в НАБУ”.

Крім цього, адвокат повідомив, що Миколі Чаусу наразі надається медична допомога, а його місцеперебування приховується задля забезпечення його безпеки. Також Ростислав Кравець зазначив, що Миколі Чаусу наразі не дають змоги поспілкуватися з родиною.

Коментуючи відеоролики за участі Миколи Чауса, що з’являлися після його викрадення, адвокат зазначив, що він їх записував “не зі своєї волі”.

Як сповіщалося, колишнього суддю Миколу Чауса, якого викрали у Молдові, несподівано знайшли на Вінниччині 30 липня. Адвокати колишнього судді три доби не могли знайти підзахисного і поспілкуватися з ним.

Миколу Чауса мали затримати працівники Національного антикорупційного бюро. Однак він був перехоплений Службою безпеки. НАБУ намагалося забрати екссуддю в СБУ, зокрема, на вулицях Києва була погоня. Детальніше про ці події — в матеріалі “Битва за Чауса – що це було і що далі”.

Службі безпеки почали висувати звинувачення у викраденні судді. Там відкинули звинувачення і переконували, що діяли в межах повноважень. СБУ висміяли в соцмережах через таке пояснення.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що “ця історія точно не має відношення до Офісу президента”.

2 серпня народний депутат, колишній член фракції “Слуги народу” Гео Лерос заявив, що президент Володимир Зеленський зустрічався з Миколою Чаусом, якого нещодавно виявили на Вінниччині після викрадення.

Речник президента Сергій Никифоров заявив: “Президент України не зустрічався зі суддею Чаусом”.