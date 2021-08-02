Адвокати Чауса вимагають, аби його справу забрали в НАБУ через конфлікт інтересів

Про це йдеться в його відеозверненні.
За словами адвоката, наразі Микола Чаус є підозрюваним (у справі щодо хабарництва, яку веде НАБУ) та потерпілим (у справі щодо його викрадення).
У понеділок, 2 серпня, Вищий антикорупційний суд анонсував, що 4 серпня розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу Миколі Чаусу.
Водночас адвокати ставлять під сумнів, що питання щодо запобіжного заходу розглядатиме саме ВАКС. Захисники наполягають на тому, аби провадження, у якому Микола Чаус є обвинуваченим, передали до іншого органу досудового слідства.
Захисник екссудді Ростислав Кравець повідомив, що надіслав до Офісу генпрокурора клопотання про усунення детективів НАБУ від справи та зміну підслідності.
Таке рішення захист Миколи Чауса мотивує тим, що між їхнім підзахисним та НАБУ начебто є конфлікт інтересів. У заяві адвоката до Офісу генпрокурора зазначено, що заявником у провадженні є така собі Поліщук Д.Г., дружина Поліщука О.О., який передавав призначену судді неправомірну вигоду і наразі є працівником Антикорупційного бюро. У відеозверненні Ростислав Кравець називає Поліщука О.О. “особою, яка неодноразово намагалася дати Чаусу хабар, була потім призначена на високу посаду в НАБУ”.
Крім цього, адвокат повідомив, що Миколі Чаусу наразі надається медична допомога, а його місцеперебування приховується задля забезпечення його безпеки. Також Ростислав Кравець зазначив, що Миколі Чаусу наразі не дають змоги поспілкуватися з родиною.
Коментуючи відеоролики за участі Миколи Чауса, що з’являлися після його викрадення, адвокат зазначив, що він їх записував “не зі своєї волі”.
Як сповіщалося, колишнього суддю Миколу Чауса, якого викрали у Молдові, несподівано знайшли на Вінниччині 30 липня. Адвокати колишнього судді три доби не могли знайти підзахисного і поспілкуватися з ним.
Миколу Чауса мали затримати працівники Національного антикорупційного бюро. Однак він був перехоплений Службою безпеки. НАБУ намагалося забрати екссуддю в СБУ, зокрема, на вулицях Києва була погоня. Детальніше про ці події — в матеріалі “Битва за Чауса – що це було і що далі”.
Службі безпеки почали висувати звинувачення у викраденні судді. Там відкинули звинувачення і переконували, що діяли в межах повноважень. СБУ висміяли в соцмережах через таке пояснення.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що “ця історія точно не має відношення до Офісу президента”.
2 серпня народний депутат, колишній член фракції “Слуги народу” Гео Лерос заявив, що президент Володимир Зеленський зустрічався з Миколою Чаусом, якого нещодавно виявили на Вінниччині після викрадення.
Речник президента Сергій Никифоров заявив: “Президент України не зустрічався зі суддею Чаусом”.
Хто такий Чаус?
Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.
9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.
Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.
Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.
Викрадення Чауса
3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.
Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.
Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.
Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.
- Українська агенція журналістських розслідувань “Слідство.Інфо” та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення київського екссудді Миколи Чауса.
- В липні стало відомо, що Молдова завершила розслідування справи щодо викрадення Миколи Чауса. За словами генерального прокурора Молдови Олександр Стояногло, правоохоронці “визначили людей зі спецструктур в Україні, які також брали участь” у викраденні.