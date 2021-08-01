Адвокати колишнього судді Миколи Чауса вже третю добу не можуть знайти і поспілкуватися зі своїм підзахисним.

Про це у коментарі #Буквам розповів один із захисників Чауса Олександр Вишневий.

За словами адвоката, в СБУ нічого не пояснюють, чому не пускають до Чауса, бо “не мають логічного пояснення”.

“Я не виключаю, що Чаус вже міг написати заяву про відмову від захисників, і йому могли надати захисника з центру БПД (безоплатної правової допомоги). А слідчий може сказати, що у нього немає даних про захисників Чауса, і йому ніхто не повідомляв, що вони намагаються встановити з ним зв’язок. Тобто, при бажанні порушити закон є тисяча можливостей”, – зазначив Олександр Вишневий.

На думку захисника, те, що в п’ятницю, перед вихідними, співробітники СБУ затримали Миколу Чауса, “видається спланованою комбінацією”.

Олександр Вишневий додав, що дружина Чауса також не мала контакту з чоловіком, і всі новини про нього дізнається зі ЗМІ.

“Крім того, потреба у залучені захисника до процесуальних дій відбувається у випадку, коли особа затримана чи є підозрюваною, а також в інших випадках, де участь захисника є обов’язковою, якщо ж особа, як зазначає СБУ є потерпілою, то залучення адвоката відбувається виключно за волевиявленням тієї особи. Тому саме на цьому фоні і можуть відбуватися певні маніпуляції, які перешкоджають доступу адвокатів до конфіденційного спілкування з Чаусом”, – підсумував захисник Олександр Вишневий.

Нагадаємо, що 31 липня Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що не викрадала екссуддю Миколу Чауса, а діяла у межах своїх повноважень. Проте українцям таке пояснення здалося доволі дивним.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передавання хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — у матеріалі #Букв.