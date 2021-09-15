Адвокати голови правління «Кузні на Рибальському» подали скаргу в ЄСПЛ через тортури та політичне переслідування

Про це в ефірі “Прямого” заявив адвокат Костянтин Рибачковський.
“Дії органу розслідування щодо мого клієнта зараз нагадують дії слідчих в період великого терору СРСР 1937-1938 років. Саме тоді чинили і застосовували до ув’язнених як фізичний, так і психологічний тиск”, – сказав Рибачковський.
За його словами, Валерія Шандру серед ночі піднімали, заковували в кайданки і годинами возили у тісній конвойній машині.
“Людину 69-го року народження, з хронічними захворюваннями, яка вже більше двох місяців знаходиться під вартою, цілий день возили в конвойній машині, цілий день тримали в маленькій кімнаті для конвоювання в Печерському суді невідомо для чого. Ніяких засідань і дій з ним не проводилось. Він був позбавлений права на їжу – на обід. Він був позбавлений права на нормальну рухливу діяльність, нормальну життєдіяльність. В нього не було прогулянок. І тільки ввечері його конвоювали назад”, – зауважив адвокат.
“Хочу нагадати, що під катуванням розуміється умисне заподіяння сильного фізичного або фізичного і морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого чи іншу особу вчинити дії, що суперечать її волі. Таким чином ми як захисники Валерія Шандри можемо кваліфікувати ці дії саме як катування”.
Скарга до ЄСПЛ спирається на низку норм Європейської конвенції з прав людини, говорять захисники Шандри.
“Незаконність і надмірність запобіжного заходу у вигляді перебування під вартою, порушення принципу презумції невинуватості. Мені як експерту у цій царині цілком ясно, що це упереджена ухвала, цю ухвалу скеровували внутрішні мотиви”, – сказав європейський фахівець з прав людини Грегорі Туан діт Дюдон.
Справа “Кузні на Рибальському”
Державне бюро розслідувань підозрює генерала, колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках “військової техніки низької якості”. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які за даними ДБР не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. У ДБР стверджують, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.
7 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Валерію Шандрі, директору заводу “Кузня на Рибальському”. Суд заарештував його на 60 діб з можливістю внести заставу у 44 мільйони гривень.
12 липня Печерський суд задовольнив клопотання слідчих і узяв генерала Павловського під варту на два місяці з альтернативною заставою в понад 475 мільйонів гривень. 2 серпня апеляційний суд зменшив заставу до 50 млн.
Нардеп від “Європейської Солідарності” Ростислав Павленко зазначив, що сума застави в понад 400 млн – це тортури. На переконання нардепки “ЄС” Вікторії Сюмар, завеликі суми застави у справі “Кузні на Рибальському” є свідченням політичної мотивації справи й порушенням прав людини.
- Раніше повідомлялося, що у параді з нагоди 30-ї річниці Незалежності України братимуть участь броньовані катери, які були виготовлені заводом “Кузня на Рибальському”. Підприємство звинувачувало владу в незаконних діях, які несуть загрозу зупинки заводу. Проти керівництва заводу йде судовий процес.