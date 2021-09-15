Адвокати голови правління «Кузні на Рибальському» подали скаргу в ЄСПЛ через тортури та політичне переслідування

Адвокати голови правління "Кузні на Рибальському" Валерія Шандри подали скаргу в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) через політичні переслідування, порушення прав їхнього підзахисного та застосування щодо нього тортур.

Про це в ефірі “Прямого” заявив адвокат Костянтин Рибачковський.

“Дії органу розслідування щодо мого клієнта зараз нагадують дії слідчих в період великого терору СРСР 1937-1938 років. Саме тоді чинили і застосовували до ув’язнених як фізичний, так і психологічний тиск”, – сказав Рибачковський.

За його словами, Валерія Шандру серед ночі піднімали, заковували в кайданки і годинами возили у тісній конвойній машині.

“Людину 69-го року народження, з хронічними захворюваннями, яка вже більше двох місяців знаходиться під вартою, цілий день возили в конвойній машині, цілий день тримали в маленькій кімнаті для конвоювання в Печерському суді невідомо для чого. Ніяких засідань і дій з ним не проводилось. Він був позбавлений права на їжу – на обід. Він був позбавлений права на нормальну рухливу діяльність, нормальну життєдіяльність. В нього не було прогулянок. І тільки ввечері його конвоювали назад”, – зауважив адвокат.

“Хочу нагадати, що під катуванням розуміється умисне заподіяння сильного фізичного або фізичного і морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого чи іншу особу вчинити дії, що суперечать її волі. Таким чином ми як захисники Валерія Шандри можемо кваліфікувати ці дії саме як катування”.

Скарга до ЄСПЛ спирається на низку норм Європейської конвенції з прав людини, говорять захисники Шандри.

“Незаконність і надмірність запобіжного заходу у вигляді перебування під вартою, порушення принципу презумції невинуватості. Мені як експерту у цій царині цілком ясно, що це упереджена ухвала, цю ухвалу скеровували внутрішні мотиви”, – сказав європейський фахівець з прав людини Грегорі Туан діт Дюдон.