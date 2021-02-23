Адвокати Стерненка просять перевести його з одеського СІЗО до Києва

Адвокати одеського активіста Сергія Стерненка, якого засудили до семи років і трьох місяців ув’язнення, просять перевести його з одеського СІЗО до Києва.

Про це повідомляє юридична компанія Міллер в Facebook.

У компанії заявили, що за нападом на Стерненка стояли “представники правоохоронних органів міста Одеси”.

“Саме тому перебування Сергія в одеському СІЗО, куди його доставили після оголошення вироку, несе реальну загрозу його життю та здоров’ю”, – сказано в повідомленні.

У зв’язку з цим адвокат подав відповідну заяву на ім’я керівника одеського СІЗО Сергія Чішкали з проханням перевести Стерненка до Києва.

У компанії заявили, що аналогічні заяви надішлють народні депутати Соломія Бобровська, Гео Лерос, Дмитро Гурін, Ігор Васильєв, Дмитро Наталуха, Вікторія Сюмар та Єгор Чернів.

Сьогодні Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. У зв’язку із цим #Букви розповіли, що відомо про Стерненка та відкриті проти нього справи.

В залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок.

Сьогодні, 23 лютого, активістів, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок – під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.