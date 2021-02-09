Адвокати Трампа заявили, що він не підбурював до заколоту під час штурму Капітолія фразою «битися, як в пеклі»

Про це пише The New York Times.
У 78-сторінковій записці, представленій в Сенат напередодні суду, адвокати стверджували, що Трамп “нікого не направляв до вчинення незаконних дій” і не несе відповідальності за дії тих, кого сторона звинувачення назвала “невеликою групою злочинців”. Вони заявили, що слова колишнього президента про сфальсифіковані вибори, які були сказані на мітингу біля Білого дому перед штурмом Капітолія, були захищені першою поправкою.
Вони також заявили, що Сенат не має юрисдикції судити колишнього президента.
У свою чергу, менеджери з імпічменту від Демократичної партії з Палати представників назвали спробу адвокатів зняти з себе звинувачення повністю необґрунтованими і заявили, що Конституція дає їм чітку юрисдикцію для продовження справи.
Також команда Трампа стверджує, що у випадку зі штурмом Капітолія 6 січня обвинувачення підміняє факти думками про те, що сталося.
Юристи заявили, що, коли Трамп неодноразово закликав тисячі прихильників, які зібралися біля Білого дому, “битися, як в пеклі” (“fight like hell”), він говорив це в переносному сенсі. На думку захисту, слово “fight” – битися, боротися – не можна витлумачити як заклик до штурму. Адвокати підкреслили, що в своїй промові Трамп не згадував і не заохочував повстання, бунти, злочини чи будь-які акти насильства.
Також в документі є розділ, присвячений використанню слова “боротьба” демократами, в тому числі спікером Ненсі Пелосі.
Крім того, адвокати стверджували, що докази, які свідчать про те, що деякі учасники заворушень заздалегідь спланували свій напад, виправдовують Трампа.
“Справжня правда полягає в тому, що люди, які злочинно увірвалися в Капітолій, зробили це з власної ініціативи і зі своїх причин, і на даний час вони піддаються кримінальному переслідуванню”, – заявили юристи Трампа.
Проте цей факт не спростовує звинуваченнь Палати представників, в яких йдеться про те, що підбурювання мало місце не тільки 6 січня, а й протягом декількох тижнів до цього, коли Трамп підбивав прихильників “зупинити крадіжку [голосів]”.
Окрім цього, група захисту відкинула звинувачення в тому, що Трамп “насолоджувався” спостеріганням за атакою на Капітолій і навмисно утримувався від відправки підкріплення.
За їхніми словами, Трамп і Білий дім “негайно вжили заходів”, щоб “надати все необхідне для протидії заколотникам”.
“Немає і не може бути жодних законних доказів того, що президент Трамп “захоплювався” подіями в Капітолії. Він, як і вся країна, був в жаху від насильства”, – заявили вони.
Сторона звинувачення з палати представників Конгресу не погодилася з цим, але їхня доказова база в цій галузі невелика. Вони засновували своє твердження на новинах і звітах законодавців, які в той день телефонували помічникам Трампа з проханням про допомогу, а також на словах самого Трампа.
Зокрема, прокурори зазначили, що навіть коли заворушення вже розгорталися, Трамп все ще писав гнівні твіти на адресу віцепрезидента Майка Пенса за те, що він не змінив результат в односторонньому порядку, оскільки спостерігав за підрахунком голосів вибірників.
- 13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія. Він став першим американським президентом, якого Палата представників двічі піддавала імпічменту. Тепер розгляд імпічменту має відбутися в Сенаті США.
- Члени Палати представників Конгресу США в понеділок, 25 січня, передали до Сенату резолюцію про імпічмент колишнього президента країни Дональда Трампа.
- 5 лютого колишній президент США Дональд Трамп відмовився свідчити у справі імпічменту під час розгляду в Сенаті.
- 7 лютого один з адвокатів колишнього президента США Дональда Трампа повідомив лідерам Сенату, що він — віруючий єврей, який суворо дотримується заповіді не працювати суботу, і тому не зможе брати участь у засіданні суду, якщо воно почнеться після заходу сонця у п’ятницю або вдень у суботу.