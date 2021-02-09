Адвокати Трампа заявили, що він не підбурював до заколоту під час штурму Капітолія фразою «битися, як в пеклі»

Адвокати Дональда Трампа у справі про імпічмент заявили, що покладання на колишнього президента відповідальності за смертоносну атаку на Капітолій 6 січня було не чим іншим, як "політичним театром" і що Трамп не закликав в соцмережах до заколоту.

Про це пише The New York Times.

У 78-сторінковій записці, представленій в Сенат напередодні суду, адвокати стверджували, що Трамп “нікого не направляв до вчинення незаконних дій” і не несе відповідальності за дії тих, кого сторона звинувачення назвала “невеликою групою злочинців”. Вони заявили, що слова колишнього президента про сфальсифіковані вибори, які були сказані на мітингу біля Білого дому перед штурмом Капітолія, були захищені першою поправкою.

Вони також заявили, що Сенат не має юрисдикції судити колишнього президента.

У свою чергу, менеджери з імпічменту від Демократичної партії з Палати представників назвали спробу адвокатів зняти з себе звинувачення повністю необґрунтованими і заявили, що Конституція дає їм чітку юрисдикцію для продовження справи.

Також команда Трампа стверджує, що у випадку зі штурмом Капітолія 6 січня обвинувачення підміняє факти думками про те, що сталося.

Юристи заявили, що, коли Трамп неодноразово закликав тисячі прихильників, які зібралися біля Білого дому, “битися, як в пеклі” (“fight like hell”), він говорив це в переносному сенсі. На думку захисту, слово “fight” – битися, боротися – не можна витлумачити як заклик до штурму. Адвокати підкреслили, що в своїй промові Трамп не згадував і не заохочував повстання, бунти, злочини чи будь-які акти насильства.

Також в документі є розділ, присвячений використанню слова “боротьба” демократами, в тому числі спікером Ненсі Пелосі.

Крім того, адвокати стверджували, що докази, які свідчать про те, що деякі учасники заворушень заздалегідь спланували свій напад, виправдовують Трампа.

“Справжня правда полягає в тому, що люди, які злочинно увірвалися в Капітолій, зробили це з власної ініціативи і зі своїх причин, і на даний час вони піддаються кримінальному переслідуванню”, – заявили юристи Трампа.

Проте цей факт не спростовує звинуваченнь Палати представників, в яких йдеться про те, що підбурювання мало місце не тільки 6 січня, а й протягом декількох тижнів до цього, коли Трамп підбивав прихильників “зупинити крадіжку [голосів]”.

Окрім цього, група захисту відкинула звинувачення в тому, що Трамп “насолоджувався” спостеріганням за атакою на Капітолій і навмисно утримувався від відправки підкріплення.

За їхніми словами, Трамп і Білий дім “негайно вжили заходів”, щоб “надати все необхідне для протидії заколотникам”.

“Немає і не може бути жодних законних доказів того, що президент Трамп “захоплювався” подіями в Капітолії. Він, як і вся країна, був в жаху від насильства”, – заявили вони.

Сторона звинувачення з палати представників Конгресу не погодилася з цим, але їхня доказова база в цій галузі невелика. Вони засновували своє твердження на новинах і звітах законодавців, які в той день телефонували помічникам Трампа з проханням про допомогу, а також на словах самого Трампа.

Зокрема, прокурори зазначили, що навіть коли заворушення вже розгорталися, Трамп все ще писав гнівні твіти на адресу віцепрезидента Майка Пенса за те, що він не змінив результат в односторонньому порядку, оскільки спостерігав за підрахунком голосів вибірників.