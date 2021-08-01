Ростислав Кравець, адвокат колишнього судді Миколи Чауса, повідомив, що знайшов свого підзахисного. Він "під захистом СБУ".

Про це йдеться в його відеозверненні та дописі в Telegram-каналі.

“Микола Чаус знайдений і — на скільки це можливо — він у безпеці і отримує необхідну медичну допомогу. І, повірте, вона йому потрібна. Мені вдалося з ним поспілкуватися. На мій погляд, ситуація не те щоб неординарна, таке взагалі немислимо, щоб могло взагалі статися”, — пише адвокат.

За словами Кравця, Чаус “поки не є затриманим і знаходиться дійсно під захистом СБУ”. Крім того, адвокат високо оцінив роботу служби.

“Стан, звісно, не дуже в нього. Тому я чудово розумію Службу безпеки України. На мій погляд, йому дійсно загрожує небезпека. Тому Служба безпеки абсолютно правильно зараз робить, що дає і забезпечує його безпеку”, — каже адвокат у ролику.

В дописі Кравець закликав керівництво країни посприяти розв’язанню ситуації.

“Маю велику надію, що перші особи держави знайдуть в собі сміливість взяти на себе відповідальність і з максимальним дотриманням прав людини розв’язувати це питання”, — зазначив він.

Наразі адвокати займаються підготовкою необхідних документів.

Як сповіщалося, колишнього суддю Миколу Чауса, якого викрали у Молдові, несподівано знайшли на Вінниччині 30 липня. Адвокати колишнього судді три доби не могли знайти підзахисного і поспілкуватися з ним.

Суддю мали затримати працівники Національного антикорупційного бюро. Однак суддя був перехоплений Службою безпеки. НАБУ намагалося забрати екссуддю в СБУ, зокрема, на вулицях Києва була погоня. Детальніше про ці події — в матеріалі “Битва за Чауса – що це було і що далі”.