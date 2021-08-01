Про це йдеться в його відеозверненні та дописі в Telegram-каналі.
“Микола Чаус знайдений і — на скільки це можливо — він у безпеці і отримує необхідну медичну допомогу. І, повірте, вона йому потрібна. Мені вдалося з ним поспілкуватися. На мій погляд, ситуація не те щоб неординарна, таке взагалі немислимо, щоб могло взагалі статися”, — пише адвокат.
За словами Кравця, Чаус “поки не є затриманим і знаходиться дійсно під захистом СБУ”. Крім того, адвокат високо оцінив роботу служби.
“Стан, звісно, не дуже в нього. Тому я чудово розумію Службу безпеки України. На мій погляд, йому дійсно загрожує небезпека. Тому Служба безпеки абсолютно правильно зараз робить, що дає і забезпечує його безпеку”, — каже адвокат у ролику.
В дописі Кравець закликав керівництво країни посприяти розв’язанню ситуації.
“Маю велику надію, що перші особи держави знайдуть в собі сміливість взяти на себе відповідальність і з максимальним дотриманням прав людини розв’язувати це питання”, — зазначив він.
Наразі адвокати займаються підготовкою необхідних документів.
Як сповіщалося, колишнього суддю Миколу Чауса, якого викрали у Молдові, несподівано знайшли на Вінниччині 30 липня. Адвокати колишнього судді три доби не могли знайти підзахисного і поспілкуватися з ним.
Суддю мали затримати працівники Національного антикорупційного бюро. Однак суддя був перехоплений Службою безпеки. НАБУ намагалося забрати екссуддю в СБУ, зокрема, на вулицях Києва була погоня. Детальніше про ці події — в матеріалі “Битва за Чауса – що це було і що далі”.
Хто такий Чаус?
Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.
9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.
Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.
Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.
Викрадення Чауса
3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.
Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.
Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.
Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.
- Українська агенція журналістських розслідувань “Слідство.Інфо” та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення київського екссудді Миколи Чауса.
- Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення українського екссудді Миколи Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон.