Адвокати Яни Дугарь, яка підозрюється в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, висунули нові докази її невинуватості.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Ми подали клопотання на ім’я заступника генерального прокурора Віктора Чумака, тому що саме за його рішенням слідству було надано ще час перевіряти докази алібі, в тому числі, Яни Дугарь, які надавалися стороною захисту”, – сказав у Офісу генпрокурора адвокат Микола Ореховський.

Також Ореховський заявив, що в грудні 2019 го року за ініціативою адвокатів була проведена експертиза з використанням поліграфа.

“Отримані результати дозволяють зробити висновок, що свідчення Дугарь про те, що вона не здійснювала будь-якого стеження за пересуванням Павла Шеремета, відповідають змісту слідів в її пам’яті. 99,9%, що вона не обговорювала з Андрієм Антоненком підготовку і здійснення вбивства Павла Шеремета”, – підкреслив він.

Крім того, адвокат стверджує, що алібі Дугарь підтвердили п’ятеро свідків у ході судового засідання.

“Зріст Яни Дугарь істотно відрізняється про зросту тієї дівчини, яка зафіксована на тих відео в липні 2016 року і яку називають “розвідницею””, – сказав Ореховський.

Адвокати Яни Дугар принесли в ГПУ докази її непричетності до вбивства Павла Шеремета. ГПУ має три дні на розгляд цього клопотання. Gepostet von Євген Солонина am Freitag, 7. Februar 2020

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.

У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави.

13 грудня суд заарештував Юлію Кузьменко на два місяці без права на заставу, а Яну Дугарь помістили під цілодобовий домашній арешт.