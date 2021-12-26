Представники гурту Nirvana наполягають на відхиленні позову, поданого Спенсером Елденом, дитячу фотографію якого використали для обкладинки альбому "Nevermind". Чоловік вважає, що гурт необхідно засудити за розповсюдження дитячої порнографії.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

У своєму позові Елден стверджував, що став жертвою сексуальної експлуатації дітей і що на обкладинці зображено сексуальне насильство.

“Обвинувачені свідомо виробляли, зберігали та рекламували комерційну дитячу порнографію із зображенням Спенсера”, – зазначалось у позові.

Пізніше Елден вніс до нього поправки, додавши певні деталі, зокрема уривок зі щоденників Курта Кобейна, який описує уявне сексуальне насильство над дітьми. Він також вилучив низку названих обвинувачених.

Адвокати підсудних – учасників Nirvana Дейва Грола і Кріста Новоселіча, вдови Курта Кобейна Кортні Лав, а також Кірка Уедла, фотографа обкладинки – намагаються відхилити позов. Вони стверджують, що два законодавчих акти, згідно з якими Елден подає свою скаргу, мають часові обмеження, котрі визнають її недійсною.

Твердження Елдена про те, що на фотографії зображено сексуальне насильство над дітьми, адвокати спростовують та називають “несерйозним”.

“Коротке вивчення фотографії або власна поведінка заявника, а також присутність світлини у будинках мільйонів американців, які, на думку Елдена, винні у зберіганні дитячої порнографії, доводить це”, – йдеться у заяві про відхилення позову.

Законні представники гурту також зазначають, що позивач протягом 30 років отримував матеріальну користь від свого статусу “самозваного Nirvana Baby”.

Слухання за клопотанням адвокатів пройде у січні 2022 року.