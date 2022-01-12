Захист пʼятого президента України Петра Порошенка просить суд призначити засідання з обрання йому запобіжного заходу на 17 січня 2021 року у день повернення політика до Києва.

Про це заявили адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков під час брифінгу.

“Ми офіційно звернулися до Печерського районного суду із клопотанням стосовно того, що відповідно до Кримінального процесуального кодексу, народного депутата про розгляд відповідних клопотань має бути завчасно повідомлено. Тому ми вимагаємо призначити судове засідання на 17 січня 2022 року, аби забезпечити можливість по прибуттю його в Україну дістатися до суду і взяти участь у судовому засіданні”, – зазначив Ігор Головань.

Окрім цього, адвокат наголосив, що жодних підстав для примусової доставки Петра Порошенка до суду або його затримання відповідно до закону не існує.

“Він знаходився у подорожі за межами України, і одразу по прибуттю не лише готовий, але й вимагає від слідчого судді призначити судове засідання і надати йому можливість у цьому судовому засіданні взяти участь”, – зауважив Ігор Головань.

Нагадаємо, 6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно нардепа Петра Порошенка. У ДБР заявили, що суд заарештував лише те майно Порошенка, яке належить йому на підставі даних реєстрів. Активи телеканалів “Прямий” та “5 канал” сюди не входять. Згодом з’явилися нібито докази арешту активів каналів. Після цього у ДБР уточнили, що заарештовано лише ті частки телеканалів, котрі належать Порошенку.