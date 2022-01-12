Про це заявили адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков під час брифінгу.
“Ми офіційно звернулися до Печерського районного суду із клопотанням стосовно того, що відповідно до Кримінального процесуального кодексу, народного депутата про розгляд відповідних клопотань має бути завчасно повідомлено. Тому ми вимагаємо призначити судове засідання на 17 січня 2022 року, аби забезпечити можливість по прибуттю його в Україну дістатися до суду і взяти участь у судовому засіданні”, – зазначив Ігор Головань.
Окрім цього, адвокат наголосив, що жодних підстав для примусової доставки Петра Порошенка до суду або його затримання відповідно до закону не існує.
“Він знаходився у подорожі за межами України, і одразу по прибуттю не лише готовий, але й вимагає від слідчого судді призначити судове засідання і надати йому можливість у цьому судовому засіданні взяти участь”, – зауважив Ігор Головань.
Нагадаємо, 6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно нардепа Петра Порошенка. У ДБР заявили, що суд заарештував лише те майно Порошенка, яке належить йому на підставі даних реєстрів. Активи телеканалів “Прямий” та “5 канал” сюди не входять. Згодом з’явилися нібито докази арешту активів каналів. Після цього у ДБР уточнили, що заарештовано лише ті частки телеканалів, котрі належать Порошенку.
- Як відомо, 17 січня Петро Порошенко повернеться в Україну.
- Його зустрічатимуть політики, активісти, ветерани, волонтери та просто прихильники.
- Нагадаємо, що у Печерському суді планується розгляд клопотання про арешт майна п’ятого Президента, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.
- Пресслужба ДБР повідомляє, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Петро Порошенко певен, що справа, яку сфабрикували проти нього за вказівкою Володимира Зеленського, штовхає нинішнього президента на шлях Януковича і Лукашенка, що репресували опозицію.
- У Державному бюро розслідувань заявили, що п’ятий президент України Петро Порошенко не планував їхати до Варшави до Стамбулу до спроби вручення йому підозри. Адвокат Порошенка Ігор Головань стверджує, що ДБР незаконно стежать за п’ятим президентом і що вони напевне знають, що поїздка була давно запланована.
- 10 січня народний депутат партії “Слуга народу” Георгій Мазурашу заявив, що вважає п’ятого президента України та лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка одним з головних внутрішніх ворогів України