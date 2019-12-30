Адвокати підозрюваної у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь, яка, за даними слідства, нібито здійснювала стеження за журналістом та фотографувала відеокамери поблизу місця його проживання, заявили про фальсифікацію доказів слідства.

Про це адвокати сказали під час брифінгу, передає hromadske.

Захисники зазначили про декілька моментів:

наявність у підозрюваної татуювання;

незнайомстві з іншими фігурантами справи у 2016 році;

перебування Яни у військовій частині в липні 2016 і надання медичної допомоги пораненим, що нібито унеможливлює її перебування у Києві 16 та 18 липня 2016 року;

зразок відео, який слідство відібрало для експертизи датований 11 липнем 2019 року, за словами захисників, у цей час Яна була за кордоном.



На питання чи могла Яна демаркувати татуювання, адвокати заявили, що мають інші алібі, які підтверджують, що на відео не Яна Дугарь і там взагалі “випадкова людина”.

Яна Дугарь має два татуювання та іншу тілобудову, ніж дівчина на відео, яке показали правоохоронці: адвокат підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Яни Дугарь pic.twitter.com/5I1BVcvdlQ — hromadske (@HromadskeUA) 30 грудня 2019 р.

Також захисники зазначили, що мають докази і свідків тому, що 16 та 18 липня 2016 року Яна Дугарь перебувала у військовій частині 66 у Донецькій області. Загалом вона перебувала на службі з 3 червня по 26 вересня, запевняють адвокати.

Також захисники зазначили, що планують подавати заяву про злочин щодо фальсифікації доказів та незаконне утримання особи під домашнім арештом.

Також адвокати заявили, що слідство не зверталися до військової частини, щоб з’ясувати де перебувала Яна Дугарь 16, 18 липня та чи покидала частину. За їхніми словами, покинути частину не так просто.

“У місті Курахово тоді були бої, було дуже багато поранених. В нас точно є докази того, що Яна перебувала в цей час у своїй військовій частині, а в слідства точно немає документів, що вона цю частину залишала”, — сказав адвокат Микола Ореховський.

«16 та 18 липня 2016 року Яна Дугарь була у військовій частині, ми маємо докази цього. Вона не покидала її і це не так просто зробити. Водночас, слідство не намагалося це з’ясувати» — адвокат Яни Дугарь, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета pic.twitter.com/VlS9OgOuIJ — hromadske (@HromadskeUA) 30 грудня 2019 р.

Також адвокати запевнили, що Яна познайомилася з іншими фігурантами справи Інною Грищенко “Пумою” та Юлією Кузьменко лише в цьому році, а з Андрієм Антоненком не була знайома взагалі.

Нагадаємо, 12 грудня співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.