Адвокати п'ятого президента України та лідера фракції "Європейська Солідарність" Петра Порошенка заявили, що вони фіксують всі дії за вказівкою шостого президента України Володимира Зеленського, спрямовані на політичне переслідування лідера опозиції.

Відповідну заяву опублікувала пресслужба партії “Європейська Солідарність”.

Адвокати на брифінгу заявили, що Зеленський публічно тисне на правоохоронну систему із вимогою сфабрикувати нову підозру Петру Порошенку в так званій “вугільній справі”.

Вони також прокоментували підозру ексміністру енергетики Володимиру Демчишину і наголосили – це фактично чернетка “підозри” для Порошенка, і її обґрунтованість вкрай сумнівна.

“Минулого тижня ми почули заяву від одного з депутатів партії “Слуга народу” про те, що до кінця року нібито за його відомостями очікується підозра Петру Порошенка у зв’язку з так званою “вугільною справою”. І ось ця підозра, про яку повідомили Демчишину, є частиною “вугільної справи”. Завдяки цій публікації ми тепер можемо поглянути зсередини, як цю підозру п’ятому Президенту Порошенку вони збираються готувати”, – говорить адвокат Ілля Новіков.

Адвокат також наголосив, що чинна влада буде прикривати свої невдачі (наприклад, кризу в енергетиці, яка може привести до віялових відключень) переведеннями стрілок на Порошенка.

Він також нагадав, що кадрові призначення на державних шахтах, які інкримінують Демчишину, готувалися ще попереднім міністром енергетики.

Адвокат Ігор Головань стверджує, що президент Зеленський особисто проводить наради та тисне на прокурорів та слідчих, щоб вони придумали звинувачення проти Петра Порошенка.

“Притягнення невинної особи до кримінальної відповідальності – це своєю чергою є кримінальним злочином, за який ті люди, які підписали цей папірець, повинні будуть відповідати”, – зазначив Головань.

Адвокат наголосив, що чинна влада – абсолютно некомпетентна та безпорадна в енергетичній кризі. А Петро Порошенко у 2014 році успішно реалізував свої повноваження очільника РНБО.

Ілля Новіков наголошує, Україна вже вичерпала весь запас міцності, створений командою минулої влади. Саме завдяки їй Україна пройшла опалювальні сезони двох попередніх років. “На зиму 21-22 її вже не вистачає”, – стверджує адвокат.

“Ми фіксуємо ретельно всі дії як президента Зеленського, так і тих людей, на яких він тисне. Жоден з них не залишиться непоміченим. Жоден з них не уникне відповідальності. Прийде час, і жоден з них не уникне відповідальності. І суд буде”, – резюмує Головань.