Відповідну заяву вони зробили під Печерським судом, де мав розглядатись позов до Геращенка через його наклеп щодо подій на Банковій 20 березня 2021 року, інформує пресслужба “ЄС”.

“У справі йдеться про те, що Антон Геращенко відразу після подій на Банковій, коли було розмальовано Офіс Президента, прокоментував, що замовником цієї акції був Петро Порошенко, бо він зацікавлений в провокаціях і так далі. Тобто позовна заява ставить конкретне просте питання: чи Геращенко має якісь докази своїх слів, чи він відмовляється від своїх слів? Чи його вирвано з контексту, чи його не так зрозуміли? Ми на все це відповіді не почули”, – зазначив Ілля Новіков.

Він додав, що суд переніс засідання на 1 листопада. Адвокат прогнозує, що процес затягуватимуть і далі. Втім, це було очікувано.

“Цей позов до Геращенка, до Міністерства внутрішніх справ стосується тих часів, коли влада ще кидалася тільки словами. Зараз, ми знаємо, вона вже перейшла на зеленку. І вигляд такий, що вона на цьому не зупиниться”, – наголосив адвокат Ігор Головань.

За його словами, засідання перенесли тому, що відправлені на адресу МВС документи Геращенко ніби не отримав, і тепер суд має з’ясовувати його домашню адресу.

“Тактика влади аналогічна. Ми бачимо, що вони роблять, наприклад, з тим угрупованням, що кидалося зеленкою. Вони їх ховають. Що вони роблять з Чаусом – вони його ховають. Зараз влада в особі міністерства внутрішніх справ ховає цілого Геращенка, цілого радника міністра внутрішніх справ, оскільки адвокат в процесі заявила, що вона не знає, де він живе. Тому суд має встановити місце його проживання”, – пояснив Головань.

Адвокат розповів, що ситуація схожа на цинічне зловживання процесуальними правами.

Нагадаємо, що у травні лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко подав позов проти заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та установи, у якій він працевлаштований.

Позов було подано, і відповідно відповідачем є сам Антон Геращенко, а також і установа, в якій він працює – Міністерство внутрішніх справ України.