Адвокати підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка показали документи, що доводять, що він не кульгав вночі перед злочином.

Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі “24-го каналу”.

Уточнюється, що підозрюваний Андрій Антоненко не міг кульгати в день вбивства (як людина, яка відображена на відео камер спостереження, яке є одним з аргументів сторони звинувачення в суді), оскільки функція його ходьби не була порушена після операції в лютому 2016 року.

Про це свідчать дані з виписки лікаря Владислава Горбовця, що опинилася в розпорядженні журналістів “24-го каналу”.

“Згідно з висновком медиків, у Антоненко функція ходьби не порушена. Ця виписка – частина дослідження, проведеного лікарем-ученим з метою захисту його наукової роботи. 80 осіб притягнули до дослідження, яке опублікували за місяць до скоєння злочину, інкримінованого моєму підзахисному. Цей документ підтверджує , що Антоненко не кульгав ні при виписці з лікарні, ні в день вбивства Шеремета”, – говорить адвокат Станіслав Кулик.

Відзначається, що документ був залучений до справи Апеляційним судом Києва. В той же час лікаря, який під час розгляду апеляції знаходився в залі, не заслухали.

“Нам не відповіли всупереч закону на ряд адвокатських запитів на отримання відповіді, на які саме документи і фрагмент відео посилається прокуратура при здійсненні заяв про прикульгування”, – говорить адвокат Антоненка Віталій Галенченко.

На думку голови юридичної компанії “Сенс Консалтинг” Леоніда Маслова, фахівці якої захищають Андрія Антоненка в суді, прокуратура і поліція посилаються на його кульгавість тільки в усному порядку.

!Обвинувачення каже про кульгання лише в телевізор, а в експертизі про це жодного слова! Знаєте, чому? Тому що експерти порівнюють по особливостях ходи відео вбивці 2016 року з еталонним відео Антоненка 2019 року. На еталонному відео Антоненко не кульгає. Він власне, ніколи не кульгав. Якщо б експерти написали, що вбивця 2016 року кульгає, то що б вони мали констатувати, порівнюючи його ходу з еталонним відео 2019 року? Що хода у вбивці і у Антоненка не однакова. А вони кажуть, що однакова і ані слова про кульгання“, – пояснив він.

У той же час, за словами адвокатів, в криміналістиці неможливо “впізнати” людину по ході.