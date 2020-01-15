Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі “24-го каналу”.
Уточнюється, що підозрюваний Андрій Антоненко не міг кульгати в день вбивства (як людина, яка відображена на відео камер спостереження, яке є одним з аргументів сторони звинувачення в суді), оскільки функція його ходьби не була порушена після операції в лютому 2016 року.
Про це свідчать дані з виписки лікаря Владислава Горбовця, що опинилася в розпорядженні журналістів “24-го каналу”.
“Згідно з висновком медиків, у Антоненко функція ходьби не порушена. Ця виписка – частина дослідження, проведеного лікарем-ученим з метою захисту його наукової роботи. 80 осіб притягнули до дослідження, яке опублікували за місяць до скоєння злочину, інкримінованого моєму підзахисному. Цей документ підтверджує , що Антоненко не кульгав ні при виписці з лікарні, ні в день вбивства Шеремета”, – говорить адвокат Станіслав Кулик.
Відзначається, що документ був залучений до справи Апеляційним судом Києва. В той же час лікаря, який під час розгляду апеляції знаходився в залі, не заслухали.
“Нам не відповіли всупереч закону на ряд адвокатських запитів на отримання відповіді, на які саме документи і фрагмент відео посилається прокуратура при здійсненні заяв про прикульгування”, – говорить адвокат Антоненка Віталій Галенченко.
На думку голови юридичної компанії “Сенс Консалтинг” Леоніда Маслова, фахівці якої захищають Андрія Антоненка в суді, прокуратура і поліція посилаються на його кульгавість тільки в усному порядку.
!Обвинувачення каже про кульгання лише в телевізор, а в експертизі про це жодного слова! Знаєте, чому? Тому що експерти порівнюють по особливостях ходи відео вбивці 2016 року з еталонним відео Антоненка 2019 року. На еталонному відео Антоненко не кульгає. Він власне, ніколи не кульгав. Якщо б експерти написали, що вбивця 2016 року кульгає, то що б вони мали констатувати, порівнюючи його ходу з еталонним відео 2019 року? Що хода у вбивці і у Антоненка не однакова. А вони кажуть, що однакова і ані слова про кульгання“, – пояснив він.
У той же час, за словами адвокатів, в криміналістиці неможливо “впізнати” людину по ході.
- У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
- У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави.
- 13 грудня суд заарештував Юлію Кузьменко на два місяці без права на заставу, а Яну Дугарь помістили під цілодобовий домашній арешт.
- За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.
- Андрій Антоненко (Riffmaster) озвучив кілька версій того, чому йому могли оголосити про підозру у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Перша версія, яку допускає Антоненко, це причетність ФСБ РФ, а друга – політичне переслідування, замовлення. Ще одна версія, за його словами, полягає в тому, що підозрами у резонансній справі глава МВС Арсен Аваков намагається зберегти свою посаду.