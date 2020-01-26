Адвокати американського лідера Дональда Трампа вважають, що процес імпічменту може вплинути на хід виборів президента США 2020 року.

Про це повідомляє агенство Reuters.

У суботу, 25 січня, радник Білого дому Пет Чиполлоне, голова групи захисту Дональда Трампа в Сенаті заявив, що процес імпічменту може бути “втручанням” у прийдешні вибори.

Адвокат висловив думку, що сенатори відмовлять виборцям у їхньому праві висловити свою думку про Дональда Трампа на президентських виборах 3 листопада, якщо визнають його винним.

“Не дивлячись на всі їхні розмови про втручання у вибори… Вони тут, щоб зробити наймасовіше втручання у вибори в американській історії, і ми не можемо допустити, щоб це відбулося. Це порушило б нашу Конституцію. Це порушило б нашу історію. Це порушило б наші зобов’язання перед майбутнім”, — сказав Чиполлоне.