Про це повідомляє агенство Reuters.
У суботу, 25 січня, радник Білого дому Пет Чиполлоне, голова групи захисту Дональда Трампа в Сенаті заявив, що процес імпічменту може бути “втручанням” у прийдешні вибори.
Адвокат висловив думку, що сенатори відмовлять виборцям у їхньому праві висловити свою думку про Дональда Трампа на президентських виборах 3 листопада, якщо визнають його винним.
“Не дивлячись на всі їхні розмови про втручання у вибори… Вони тут, щоб зробити наймасовіше втручання у вибори в американській історії, і ми не можемо допустити, щоб це відбулося. Це порушило б нашу Конституцію. Це порушило б нашу історію. Це порушило б наші зобов’язання перед майбутнім”, — сказав Чиполлоне.
- 23 січня сенатор від Республіканської партії Ренд Пол запросив американського лідера Дональда Трампа прийти в Сенат як гість, щоб мати можливість спостерігати за розглядом справи щодо імпічменту.
- Детальніше про те, в чому звинувачується Трамп, як буде відбуватися процес в Сенаті, хто основні гравці, чи виступить Трамп в Сенаті та коли буде прийнято остаточне рішення у справі щодо імпічменту Трампа — читайте в матеріалі.