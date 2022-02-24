Про це повідомив місцевий житель Києва Юрій Федишин у Facebook.
Юрій зазначив, що прокинувся саме від вибухів та авіаударів.
Мене розбудив звук вибухів та авіаударів. Виявилося, що система оборони аеродромної оборони збила ракетний приціл до аеропорту Жуляни. Чиновники повідомляють, що це російська ракета повітря-поверхня Х-31″, — констатував Юрій Федишин.
Нагадаємо, що на в’їздах до Києва почали встановлювати захисні споруди. Через це пересування може дещо ускладнитися.
Віталій Кличко закликав українців не поширювати інформацію про пересування наших військових та авіації. Раніше він додав, що у Києві забезпечують функціонування критичної інфраструктури столиці.
- Нагадаємо, за даними Міністерства внутрішніх справ України, в Обухівському районі Київської області упав літак Збройних сил України.
- У Києві можуть спостерігатися перебої з екстреними службами 101 і 112, над відновленням мережі вже працюють фахівці. Українців закликали не вірити фейкам.
- Також відомо, що станом на 13:00 24 лютого збройними силами держави-агресора Російської Федерації нанесено більше 30 ударів крилатими ракетами “Калібр”, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.
- Також військові Збройних сил України збили два російські гелікоптери Ка-52, над Межигір’ям у Київській області!