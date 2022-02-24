Система аеродромної оборони збила ракетний приціл на аеропорт Жуляни. Чиновники повідомляють, що це російська тактична керована ракета класу "повітря-поверхня" середньої дальності Х-31.

Про це повідомив місцевий житель Києва Юрій Федишин у Facebook.

Юрій зазначив, що прокинувся саме від вибухів та авіаударів.